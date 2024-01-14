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  4. Алиша Паркс рассказала, что помогло ей сделать камбэк в матче со Снигур
Australian Open
14 января 2024, 13:25 |
90
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Алиша Паркс рассказала, что помогло ей сделать камбэк в матче со Снигур

Американская теннисистка слишком нервничала в начале поединка

14 января 2024, 13:25 |
90
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Алиша Паркс рассказала, что помогло ей сделать камбэк в матче со Снигур
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиша Паркс

Американская теннисистка Алиша Паркс прокомментировала победу над украинкой Дарьей Снигур в первом раунде Открытого чемпионата Австралии (2:6, 6:2, 6:4).

«Перед матчем мое сердце бешено колотилось, ведь это мой первый главный турнир Australian Open. В стартовом сете мне было немного трудно. Обычно мне нужна первая партия, чтобы понять, что мне нужно делать во второй. А потом я просто вспомнила слова тренера и попыталась выполнить их.

В третьем сете я поняла, что мне нужно нажать на газ и не сдаваться. В третьем сете я думала: «Ну вот, все, что ты делала в предсезонке, вот-вот начнет работать». Это было у меня в голове: «Ты действительно можешь выиграть этот матч». Так что я думаю, что предсезонка помогла мне в этом матче.

В Мельбурне я сосредоточусь на себе, а не на следующих соперницах, которых я не могу контролировать. Я просто буду работать над тем, что я сегодня сделала не так, а затем исполню то, что получилось, и выйду на матч свежей.

Открытый чемпионат Австралии – мой любимый турнир Grand Slam. Здесь спокойно, но есть чем заняться. Здесь есть много разной еды. Зрители всегда шумные, как на Открытом чемпионате США, и мне это нравится. Сегодня они очень помогали мне на протяжении всего матча», – сказала Паркс.

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Дарья Снигур Алиша Паркс Australian Open 2024
Источник WTA
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Олександр Науменко
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