Алиша Паркс рассказала, что помогло ей сделать камбэк в матче со Снигур

Американская теннисистка Алиша Паркс прокомментировала победу над украинкой Дарьей Снигур в первом раунде Открытого чемпионата Австралии (2:6, 6:2, 6:4).

«Перед матчем мое сердце бешено колотилось, ведь это мой первый главный турнир Australian Open. В стартовом сете мне было немного трудно. Обычно мне нужна первая партия, чтобы понять, что мне нужно делать во второй. А потом я просто вспомнила слова тренера и попыталась выполнить их.

В третьем сете я поняла, что мне нужно нажать на газ и не сдаваться. В третьем сете я думала: «Ну вот, все, что ты делала в предсезонке, вот-вот начнет работать». Это было у меня в голове: «Ты действительно можешь выиграть этот матч». Так что я думаю, что предсезонка помогла мне в этом матче.

В Мельбурне я сосредоточусь на себе, а не на следующих соперницах, которых я не могу контролировать. Я просто буду работать над тем, что я сегодня сделала не так, а затем исполню то, что получилось, и выйду на матч свежей.

Открытый чемпионат Австралии – мой любимый турнир Grand Slam. Здесь спокойно, но есть чем заняться. Здесь есть много разной еды. Зрители всегда шумные, как на Открытом чемпионате США, и мне это нравится. Сегодня они очень помогали мне на протяжении всего матча», – сказала Паркс.