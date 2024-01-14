ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса

Португальский специалист Мигель Кардосо, как и предполагали средства массовой информации, назначен главным тренером тунисского клуба «Эсперанс».

Контракт с тренером подписан на полтора года.

«Ко мне обращались многие клубы, но я выбрал тот, который показал максимальное желание к сотрудничеству. Задача в «Эсперансе» интересна и мотивирует, я вел переговоры с искренними людьми, по причине чего не колебался ни секунды», - заявил Кардосо.

«Эсперанс» является самым титулованным клубом Туниса, так как побеждал в тамошнем чемпионате 32 раза.

Мигель Кардосо оставался без работы с мая 2021 года. Ранее он входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки в «Шахтере».