ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса
Мигель Кардосо стал главным тренером «Эсперанса»
Португальский специалист Мигель Кардосо, как и предполагали средства массовой информации, назначен главным тренером тунисского клуба «Эсперанс».
Контракт с тренером подписан на полтора года.
«Ко мне обращались многие клубы, но я выбрал тот, который показал максимальное желание к сотрудничеству. Задача в «Эсперансе» интересна и мотивирует, я вел переговоры с искренними людьми, по причине чего не колебался ни секунды», - заявил Кардосо.
«Эсперанс» является самым титулованным клубом Туниса, так как побеждал в тамошнем чемпионате 32 раза.
Мигель Кардосо оставался без работы с мая 2021 года. Ранее он входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки в «Шахтере».
🚨C'est désormais officiel le Portugais #MiguelCardoso🇵🇹 est le nouvel entraîneur de l'Espérance et ce pour une saison et demie en remplacement du coach #TarekThabet🇹🇳 pic.twitter.com/F9n8OKnrMy— Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) January 12, 2024
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