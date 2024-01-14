Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса
Другие новости
14 января 2024, 11:34 |
1019
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса

Мигель Кардосо стал главным тренером «Эсперанса»

14 января 2024, 11:34 |
1019
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса
e-s-tunis.com. Мигель Кардосо (слева)

Португальский специалист Мигель Кардосо, как и предполагали средства массовой информации, назначен главным тренером тунисского клуба «Эсперанс».

Контракт с тренером подписан на полтора года.

«Ко мне обращались многие клубы, но я выбрал тот, который показал максимальное желание к сотрудничеству. Задача в «Эсперансе» интересна и мотивирует, я вел переговоры с искренними людьми, по причине чего не колебался ни секунды», - заявил Кардосо.

«Эсперанс» является самым титулованным клубом Туниса, так как побеждал в тамошнем чемпионате 32 раза.

Мигель Кардосо оставался без работы с мая 2021 года. Ранее он входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки в «Шахтере».

По теме:
Кевин во вторник будет представлен как игрок Шахтера – источник
Андрей ГИТЧЕНКО: «Футболиста в себе я никогда не убью»
Алексей ГАЙ: «Я хотел бы вернуться в Шахтер»
Мигель Кардосо Эсперанс назначение тренера Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
Футбол | 13 января 2024, 12:53 41
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине

Джоуи Бартон попал в очередной скандал

Бензема отстранен от тренировок Аль-Иттихада. Им интересуется ПСЖ
Футбол | 14 января 2024, 11:16 1
Бензема отстранен от тренировок Аль-Иттихада. Им интересуется ПСЖ
Бензема отстранен от тренировок Аль-Иттихада. Им интересуется ПСЖ

Форвард пропустил несколько тренировок команды

Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера
Футбол | 13.01.2024, 14:10
Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера
Клуб из Европы сделал официальное предложение по нападающему Шахтера
ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»
Футбол | 14.01.2024, 10:29
ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»
ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
Футбол | 13.01.2024, 14:16
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
12.01.2024, 18:28 8
Футбол
Мичел не соврал. Стала известна заявка Жироны на игру с Альмерией
Мичел не соврал. Стала известна заявка Жироны на игру с Альмерией
13.01.2024, 14:40
Футбол
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
13.01.2024, 02:15 2
Зимние виды
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
Экс-хав Шахтера, поигравший за Ман Сити, раскрыл главную ошибку в карьере
13.01.2024, 10:45
Футбол
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 8
Футбол
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
14.01.2024, 04:49 10
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: Впервые слышу имя соперницы. Посмотрели ее игры на YouTube
Элина СВИТОЛИНА: Впервые слышу имя соперницы. Посмотрели ее игры на YouTube
13.01.2024, 20:50 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем