Экс-тренер Шахтера вскоре возглавит самую титулованную команду Туниса

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Мигель Кардосо близок к тому, чтобы возглавить «Эсперанс» - самую титулованную команду Туниса, которая 32 раза становилась чемпионом этой страны.

Как сообщает flashscore.pt, руководство «Эсперанса» готово доверить команду португальскому наставнику, который после ухода из донецкого клуба начал самостоятельную тренерскую карьеру.

Из «Шахтера» Мигель Кардосо ушел летом 2017 года, возглавив португальский «Риу Аве». Впоследствии работал наставником «Нанта», «Сельты», АЕКа и того же «Риу Аве», после ухода из которого в конце мая 2021 года оставался безработным.