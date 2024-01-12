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12 января 2024, 11:20 |
492
0

Экс-тренер Шахтера вскоре возглавит самую титулованную команду Туниса

Мигель Кардосо с мая 2021 года оставался без работы

12 января 2024, 11:20 |
492
0
Экс-тренер Шахтера вскоре возглавит самую титулованную команду Туниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Кардосо

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Мигель Кардосо близок к тому, чтобы возглавить «Эсперанс» - самую титулованную команду Туниса, которая 32 раза становилась чемпионом этой страны.

Как сообщает flashscore.pt, руководство «Эсперанса» готово доверить команду португальскому наставнику, который после ухода из донецкого клуба начал самостоятельную тренерскую карьеру.

Из «Шахтера» Мигель Кардосо ушел летом 2017 года, возглавив португальский «Риу Аве». Впоследствии работал наставником «Нанта», «Сельты», АЕКа и того же «Риу Аве», после ухода из которого в конце мая 2021 года оставался безработным.

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Мигель Кардосо Шахтер Донецк Эсперанс Тунис
Источник Sport.ua
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