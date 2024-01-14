«Синий» конспиратор. Почеттино сообщил о проблемах Челси перед Фулхэмом

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку действиям команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (1:0).

«Первый тайм был не таким, каким мы его планировали. Кое-что произошло перед игрой, но я не собираюсь объяснять, что именно. Однако, думаю, это немного повлияло на игру команды в первом тайме.

Но мы очень хорошо начали второй тайм. Мы показывали действительно хороший футбол в течение 30 минут и должны были забить ещё один гол или даже два, завершив этим игру.

Команда хорошо оборонялась, и я считаю, что нам было полезно немного пострадать в конце. На мой взгляд, такие игры помогают нам расти и укреплять уверенность в нашей работе», – заявил Почеттино.