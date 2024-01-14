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  4. «Синий» конспиратор. Почеттино сообщил о проблемах Челси перед Фулхэмом
Англия
14 января 2024, 11:23 | Обновлено 14 января 2024, 11:27
445
0

«Синий» конспиратор. Почеттино сообщил о проблемах Челси перед Фулхэмом

Аргентинский тренер признался, но ничего не рассказал

14 января 2024, 11:23 | Обновлено 14 января 2024, 11:27
445
0
«Синий» конспиратор. Почеттино сообщил о проблемах Челси перед Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку действиям команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (1:0).

«Первый тайм был не таким, каким мы его планировали. Кое-что произошло перед игрой, но я не собираюсь объяснять, что именно. Однако, думаю, это немного повлияло на игру команды в первом тайме.

Но мы очень хорошо начали второй тайм. Мы показывали действительно хороший футбол в течение 30 минут и должны были забить ещё один гол или даже два, завершив этим игру.

Команда хорошо оборонялась, и я считаю, что нам было полезно немного пострадать в конце. На мой взгляд, такие игры помогают нам расти и укреплять уверенность в нашей работе», – заявил Почеттино.

«Челси» в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает 8-е место, имея 31 очко.

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Маурисио Почеттино Челси Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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