«Синий» конспиратор. Почеттино сообщил о проблемах Челси перед Фулхэмом
Аргентинский тренер признался, но ничего не рассказал
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку действиям команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (1:0).
«Первый тайм был не таким, каким мы его планировали. Кое-что произошло перед игрой, но я не собираюсь объяснять, что именно. Однако, думаю, это немного повлияло на игру команды в первом тайме.
Но мы очень хорошо начали второй тайм. Мы показывали действительно хороший футбол в течение 30 минут и должны были забить ещё один гол или даже два, завершив этим игру.
Команда хорошо оборонялась, и я считаю, что нам было полезно немного пострадать в конце. На мой взгляд, такие игры помогают нам расти и укреплять уверенность в нашей работе», – заявил Почеттино.
«Челси» в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает 8-е место, имея 31 очко.
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