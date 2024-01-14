Испания14 января 2024, 10:12 | Обновлено 14 января 2024, 10:15
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Где смотреть матч чемпионата Испании Кадис – Валенсия
Поединок состоится 14 января, начало – в 17:15
14 января 2024, 10:12 | Обновлено 14 января 2024, 10:15
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В воскресенье, 14 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Кадис» и «Валенсия».
Команды выяснят отношения на поле стадиона «Нуэво Мирандилла» в Кадисе. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.
«Кадис» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 18-е место, имея 15 очков. «Валенсия» идет на 10-й позиции с 26 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4HD.
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