Где смотреть матч чемпионата Испании Кадис – Валенсия

В воскресенье, 14 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Кадис» и «Валенсия».

Команды выяснят отношения на поле стадиона «Нуэво Мирандилла» в Кадисе. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

«Кадис» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 18-е место, имея 15 очков. «Валенсия» идет на 10-й позиции с 26 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4HD.