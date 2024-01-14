Луис Суарес поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании Реал – Барса
Уругваец – о предстоящем Эль Класико
Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, чего ждет от предстоящего финала Суперкубка Испании, в котором победителя определят мадридский «Реал» и «Барселона».
«Будет приятно посмотреть такой матч. Все знают, за кого я буду болеть. Желаю «Барселоне» всего самого лучшего. Выход в финал доказывает, что у каталонцев хорошая команда. Победа в турнире поможет им в эмоциональном плане», – заявил Луис Суарес.
Игра «Реал» – «Барселона» состоится в воскресенье, 14 января, начало — в 21:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, кто назван фаворит будущего финала Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона».
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