Луис Суарес поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании Реал – Барса

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, чего ждет от предстоящего финала Суперкубка Испании, в котором победителя определят мадридский «Реал» и «Барселона».

«Будет приятно посмотреть такой матч. Все знают, за кого я буду болеть. Желаю «Барселоне» всего самого лучшего. Выход в финал доказывает, что у каталонцев хорошая команда. Победа в турнире поможет им в эмоциональном плане», – заявил Луис Суарес.

Игра «Реал» – «Барселона» состоится в воскресенье, 14 января, начало — в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, кто назван фаворит будущего финала Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона».