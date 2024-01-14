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  4. Луис Суарес поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании Реал – Барса
Испания
14 января 2024, 09:22 | Обновлено 14 января 2024, 09:34
68
0

Луис Суарес поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании Реал – Барса

Уругваец – о предстоящем Эль Класико

14 января 2024, 09:22 | Обновлено 14 января 2024, 09:34
68
0
Луис Суарес поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании Реал – Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, чего ждет от предстоящего финала Суперкубка Испании, в котором победителя определят мадридский «Реал» и «Барселона».

«Будет приятно посмотреть такой матч. Все знают, за кого я буду болеть. Желаю «Барселоне» всего самого лучшего. Выход в финал доказывает, что у каталонцев хорошая команда. Победа в турнире поможет им в эмоциональном плане», – заявил Луис Суарес.

Игра «Реал» – «Барселона» состоится в воскресенье, 14 января, начало — в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, кто назван фаворит будущего финала Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона».

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Источник Marca
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