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Испания
12 января 2024, 10:48 | Обновлено 12 января 2024, 10:54
576
2

Назван фаворит будущего финала Суперкубка Испании Реал – Барселона

Игра состоится 14 января

12 января 2024, 10:48 | Обновлено 12 января 2024, 10:54
576
2
Назван фаворит будущего финала Суперкубка Испании Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в финальном матче розыгрыша Суперкубка Испании сойдутся мадридский «Реал» и «Барселона».

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени

Мадридский клуб в полуфинале турнира обыграл «Атлетико» (5:3), а каталонцы победили «Осасуну» (2:0).

По мнению экспертов, фаворитом предстоящего трофейного поединка является «Реал». Его шансы на победу оцениваются показателем 2,44, а шанса каталонцев имеют коэффициент 2,90. Вероятная ничья в основное время игры имеет показатель 3,70.

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился планом на будущую встречу с «Реалом».

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Источник Sport.ua
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Saar
Якщо стоятиме Лунін, то Реал пропустив більше 1 м'яча..
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