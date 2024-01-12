Назван фаворит будущего финала Суперкубка Испании Реал – Барселона

В воскресенье, 14 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в финальном матче розыгрыша Суперкубка Испании сойдутся мадридский «Реал» и «Барселона».

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени

Мадридский клуб в полуфинале турнира обыграл «Атлетико» (5:3), а каталонцы победили «Осасуну» (2:0).

По мнению экспертов, фаворитом предстоящего трофейного поединка является «Реал». Его шансы на победу оцениваются показателем 2,44, а шанса каталонцев имеют коэффициент 2,90. Вероятная ничья в основное время игры имеет показатель 3,70.

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился планом на будущую встречу с «Реалом».