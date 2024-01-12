А сработает? Хави подилился планом на финал Суперкубка с Реалом

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о том, каким может быть финал Суперкубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится 14 января в Эр-Рияде.

«У меня отличные отношения с Карло [Анчелотти], но я не слежу за статистикой наших противостояний. В этом сезоне Анчелотти изменил систему «Реала»: теперь команда играет по схеме 4-4-2 с ромбом и «ложной девяткой». Эта деталь станет ключевой в нашем предстоящем матче, но мы подготовимся к этому и постараемся выиграть. Мы намерены играть в атакующий футбол и попробуем воспользоваться свободными зонами», – заявил Хави.

Как известно, в полуфинале розыгрыша «Барселона» обыграла «Осасуну» со счетом 2:0, а мадридский «Реал» оказался сильнее «Атлетико» (5:3).

Напомним, «Барселона» в победной игре с «Осасуной» отметилась клубным антирекордом, прервав 4-месячную серию.