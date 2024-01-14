«Идеальный пример». Моуриньо «исполнил» оду себе любимому

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо перед матчем с «Миланом» в чемпионате Италии, который состоится в воскресенье, 14 января, позволил себе лестные характеристики о своих талантах и способностях.

«Я в «Роме» 2 года и 5 месяцев. За это время я единственный человек, не пропустивший ни одной тренировки за это время. Для меня нет болезней и плохого настроения. За два с половиной года у меня не было ничего плохого, даже несколько недель назад, когда все болели.

Несколько месяцев назад мне понадобился день для ситуации, которую мне не нужно объяснять. Рассказал об этом менеджеру Пинто и владельцам – решили, что день после дерби будет хорошим для моего отсутствия. Меня не было в Риме 15 часов. Мне кажется смешным оправдывать это.

Никаким образом не допускаю, чтобы мой профессионализм и достоинство, мое отношение к этой работе могли быть подвергнуты сомнению. Если и есть идеальный пример профессионализма – это я. За более чем 20 лет своей карьеры ни разу не пропустил ни одного матча», – заявил Моуриньо.