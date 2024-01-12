Рома может уволить Моуриньо уже в воскресенье

Позиции Жозе Моуриньо на должности главного тренера «Ромы» в последнее время заметно пошатнулись. По информации итальянских СМИ, португалец может быть уволен в ближайшее время.

В воскресенье, 14 января «Рома» в 20-м туре Серии А сыграет с «Миланом». Поражение в этом матче может повлечь за собой отставку Моуриньо. Отметим, что португалец в этой игре не сможет присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации.

Моуриньо работает с «Ромой» с лета 2021 года. В 2022 году привел команду к победе в Лиге конференций.