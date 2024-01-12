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  4. Рома может уволить Моуриньо уже в воскресенье
Италия
12 января 2024, 18:19 | Обновлено 12 января 2024, 18:35
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0

Рома может уволить Моуриньо уже в воскресенье

Это случится в случае поражения от «Милана»

12 января 2024, 18:19 | Обновлено 12 января 2024, 18:35
790
0
Рома может уволить Моуриньо уже в воскресенье
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Позиции Жозе Моуриньо на должности главного тренера «Ромы» в последнее время заметно пошатнулись. По информации итальянских СМИ, португалец может быть уволен в ближайшее время.

В воскресенье, 14 января «Рома» в 20-м туре Серии А сыграет с «Миланом». Поражение в этом матче может повлечь за собой отставку Моуриньо. Отметим, что португалец в этой игре не сможет присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации.

Моуриньо работает с «Ромой» с лета 2021 года. В 2022 году привел команду к победе в Лиге конференций.

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Жозе Моуриньо Рома Рим отставка Серия A Милан - Рома
Источник La Repubblica
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