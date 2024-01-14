Эдди ХАУ: «Мы были настоящей угрозой»

Главный тренер «Ньюкасла» прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ман Сити» (2:3).

«Это был тяжелый второй тайм. Мы были настоящей угрозой, и это было до конца.

Второй тайм был более сложным. У нас были шансы в игре. Мы медленно начали, но мы могли забить больше. Их качество показало себя в конце. Де Брюйне,само собой понятно, игрок мирового класса.

Четыре поражения подряд? Мы просто должны продолжать работать в той же форме, что и сегодня. В наших выступлениях нет ничего плохого. Вы видите, что сегодня мы — команда, которая лучше. Не вижу никакого негатива. Я вижу боль, потому что мы не выигрываем, и именно для этого мы здесь. На прошлой неделе мы одержали хорошую победу в Кубке Англии, и это поддержало нас сегодня», – сказал Хау.