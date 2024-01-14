Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОТАНЬ: «Хотим усилиться центральным защитником и нападающим»
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 05:02 | Обновлено 14 января 2024, 05:03
142
0

РОТАНЬ: «Хотим усилиться центральным защитником и нападающим»

Тренер «Александрии» рассказал о планах команды на межсезонье

14 января 2024, 05:02 | Обновлено 14 января 2024, 05:03
142
0
РОТАНЬ: «Хотим усилиться центральным защитником и нападающим»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал о кадровой ситуации в команде, планах на межсезонье и изменениях в тренерском штабе.

– Настроение рабочее. Но это был скорее не отпуск, а перезарядка. Отдохнули друг от друга, набрались сил, энергии, эмоций. На сборах нас ждет очень много работы. Надо хорошо подготовиться ко второй части чемпионата и доказать в первую очередь себе, что мы, как команда, способны на большее и можем лучше, чем было в первой части.

– Во время зимней паузы команду покинул Владимир Езерский. Кто теперь будет выполнять его обязанности и выстраивать игру в обороне?

– Да, Владимир Иванович действительно покинул клуб. Такая жизнь. Ему предложили работу в «Карпатах». Там его дом, там его семья, там ему будет удобнее. Для нас это была неожиданность, но мы с пониманием отнеслись к этой ситуации, потому прежде всего – все мы люди. Что касается работы с линией защиты, за которую отвечал Владимир, то эти моменты возьмем на себя, нашим тренерским штабом. Как я уже и говорил – работы много.

– Что касается сборов, планируется ли усиление команды? И если да, то на какие позиции?

– Что касается усиления, то на сегодняшний день в команде уже есть два новичка. Это Денис Костышин, игрок линии атаки и хавбек Хулио Мадисон. Есть огромное желание усилиться центральным защитником и нападающим. Будем смотреть, анализировать. На самом деле, все зависит от качества футболиста, от его понимания нашей игры. На собрании увидим. Но чего не будет точно, так это приобретение на перспективу. Нам необходимо качественное усиление «на сейчас», а не «на завтра». Вот чего хочется.

– На сборы в Турцию отправляются и молодые игроки, хорошо показавшие себя в юношеском чемпионате. Это Ярослав Базаев, Виктор Долгий, Даниил Ващенко. Что вы скажете об этих футболистах?

– Это молодые, талантливые игроки, подходящие под наше понимание, желающие развиваться. Они трудятся и все в их руках. Это перспективные игроки, и я считаю даже уверен, что они — будущее команды. Мы на них очень рассчитываем, и помогаем им расти, чтобы они прогрессировали как можно лучше.

– Вы уже упомянули эквадорца Хулио Мадисона. В первой части чемпионата в команде появились легионеры: Эрнандес, Джевани, Беззера. Чего вы ждете от этих игроков на сборах?

– На сборах, прежде всего, как и от всех игроков, я жду от них плодотворного труда и понимания. Становиться лучше, работать над собой, принимать материал, тот, который дает тренерский штаб. И улучшать, улучшать, прежде всего, командную игру, чтобы в будущем наша игра, была не только игрой, но и результатом. Результат — это самое главное.

– Какое количество спаррингов планируется на сборах в Турции?

– На первых сборах планируется 4 спарринга. В этот период делаем акцент над физическим состоянием игроков. В каждом матче каждый из футболистов сыграет по 45 минут. На вторых сборах запланировано 8 спаррингов. И здесь мы уже хотим, чтобы максимально все игроки получили игровую практику и подошли в хороших кондициях к старту весенней части чемпионата.

По теме:
Владислав Приймак – лучший игрок Оболони в 2023 году
Стали известны соперники ЛНЗ на зимних сборах
Андрей ГИТЧЕНКО: «Футболиста в себе я никогда не убью»
Руслан Ротань Александрия учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
Футбол | 13 января 2024, 14:16 4
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу

Daily Mail выпустил новые подробности о самом громком событии в Африке перед стартом Кубка

Монца – Интер – 1:5. Дубли Чалханоглу и Мартинеса. Видео голов и обзор
Футбол | 14 января 2024, 02:41 0
Монца – Интер – 1:5. Дубли Чалханоглу и Мартинеса. Видео голов и обзор
Монца – Интер – 1:5. Дубли Чалханоглу и Мартинеса. Видео голов и обзор

Миланская команда разгромила соперников

ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
Футбол | 13.01.2024, 23:26
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Футбол | 13.01.2024, 17:32
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Теннис | 13.01.2024, 11:39
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит возможная сетка Свитолиной по посеву на Australian Open 2024?
Как выглядит возможная сетка Свитолиной по посеву на Australian Open 2024?
12.01.2024, 23:01 5
Теннис
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 8
Футбол
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
12.01.2024, 11:44 21
Футбол
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
12.01.2024, 05:05 8
Теннис
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
12.01.2024, 22:13 1
Футбол
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
13.01.2024, 07:57 1
Снукер
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
12.01.2024, 15:39 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем