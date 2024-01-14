Андрей ГИТЧЕНКО: «Футболиста в себе я никогда не убью»
Тренер «Полесье» рассказал о первых шагах в новой профессии
Недавно стало известно, что защитник «Полесья» Андрей Гитченко завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Юрия Калитвинцева в «Полесье». О своих впечатлениях после первого дня в новом амплуа Гитченко рассказал в интервью клубному сайту.
«Очень необычно. Но нужно привыкать. Что самое необычное — что я не могу тренироваться. Я прихожу, бутсы хочется одеть. Но сначала пришел и было непонятно – надо одевать или не надо. Потом ребята побежали, а я стою и не знаю, куда девать себя.
Немного необычно. Многие нюансы, к которым за двадцать лет я привык и сейчас уже не можешь не делать какую-нибудь работу. Я активно включаюсь в тренировочный процесс, потому что без этого было бы еще труднее. Футболиста я никогда в себе не убью, но перестроюсь.
Не могу сразу сказать, что труднее всего в новом амплуа, потому что прошел первый день сборов. Дайте мне время – я отвечу на этот вопрос, а пока труднее всего понять то, что я не могу тренироваться полноценно», – сказал Гитченко.
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