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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 03:41 | Обновлено 14 января 2024, 04:04
39
0

Сергей ЧОБОТЕНКО: «Цель Полесья – еврокубки»

Защитник житомирской команды рассказал о работе на сборах

14 января 2024, 03:41 | Обновлено 14 января 2024, 04:04
39
0
Сергей ЧОБОТЕНКО: «Цель Полесья – еврокубки»
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Центральный защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко рассказал, как команда начала зимние сборы в испанской Марбелье.

«Дорогу перенесли нормально, это наши реалии. Мы к ним привыкли. Наша цель – это еврокубки. Мы понимаем: если мы туда попадем, то нас ждут такие переезды, все нормально реагируют. Я раньше бывал в Испании, был в Марбелье. Супер, нравится. Климат, хорошие поля, здесь лучше поля, чем в Турции.

Сборы — это одновременно и тяжелое, и легкое, и в то же время приятное время, потому что ты находишься все время с командой, общаешься, проводишь вместе время. А на поле – это всегда тяжелая беговая работа, закладываем фундамент, скажем так, на все время, на весь сезон.

Тяжелее всего на сборах – это беговая работа, никто не любит беговую работу, но это нужно немного потерпеть, а дальше это будет приятнее. Первая тренировка — она более втягивающая, все на эмоциях, соскучились друг за другом, все соскучились по мячу, по коллективу, поэтому это больше эмоции, а сейчас начнется тяжелая работа», – сказал Чоботенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Полесье
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