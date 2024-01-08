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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 14:43 | Обновлено 08 января 2024, 14:55
1643
2

«Украинский ПСЖ». Лидер Полесья ответил на слухи о безумных зарплатах

Сергей Чоботенко не получает в житомирской команде 50 тысяч долларов в месяц

08 января 2024, 14:43 | Обновлено 08 января 2024, 14:55
1643
2
«Украинский ПСЖ». Лидер Полесья ответил на слухи о безумных зарплатах
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко ответил на слухи о безумных зарплатах в клубе.

– «Полесье» в СМИ называют «украинским ПСЖ». Зарплаты в команде достигают 50 тысяч долларов?

– Не могу комментировать Вашу информацию. Не понимаю, откуда такие данные. У меня такой зарплаты нет.

В этом сезоне Сергей Чоботенко провел 18 матчей за «Полесье», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее Сергей Чоботенко рассказал о своем периоде карьеры в академии киевского «Динамо», в частности о том, как в клубе усложняли условия для Виктора Цыганкова.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко зарплаты ПСЖ
Источник Украинский футбол
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nivavn
'' В мене такої зарплати немає.'' - сказав Сергійко. То застаріла інформація, в мене зараз 52!
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