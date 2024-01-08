«Украинский ПСЖ». Лидер Полесья ответил на слухи о безумных зарплатах
Сергей Чоботенко не получает в житомирской команде 50 тысяч долларов в месяц
Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко ответил на слухи о безумных зарплатах в клубе.
– «Полесье» в СМИ называют «украинским ПСЖ». Зарплаты в команде достигают 50 тысяч долларов?
– Не могу комментировать Вашу информацию. Не понимаю, откуда такие данные. У меня такой зарплаты нет.
В этом сезоне Сергей Чоботенко провел 18 матчей за «Полесье», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Ранее Сергей Чоботенко рассказал о своем периоде карьеры в академии киевского «Динамо», в частности о том, как в клубе усложняли условия для Виктора Цыганкова.
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