Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «После Кривбасса хотел бы играть за Реал»
Новичок криворожской команды дал традиционное интервью для клубного сайта
Егор Твердохлеб, который недавно перешел в «Кривбасс», дал ответы для рубрики клубного сайта криворожского клуба «10 футбольных вопросов».
- Лучший игрок всех времен?
- Криштиану Роналду. Он мне импонирует своим отношением к работе.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- «Реал» Мадрид. С детства за них болею. Хотел бы там играть? Конечно, но после «Кривбасса» (улыбается).
- Тренер номер один в мире?
- Пеп Гвардиола.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- НСК «Олимпийский». Играл там в матче против «Кривбасса» в прошлом чемпионате (0:0), когда Иван Дибанго получил на мне второе предупреждение и, как следствие, красную карточку.
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Андрей Понедельник.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Книга Юргена Клоппа «My Liverpool Romance».
- Лучшее восстановление после матча?
- Восстановительные напитки и баня.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- «Динамо» и «Кривбасс».
- Ваша футбольная мечта?
- Победить на чемпионате мира.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Вернидуб и Владимир Шаран. А также мой первый тренер, которому я передаю большой привет.
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