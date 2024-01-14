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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 03:21 | Обновлено 14 января 2024, 03:42
72
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «После Кривбасса хотел бы играть за Реал»

Новичок криворожской команды дал традиционное интервью для клубного сайта

14 января 2024, 03:21 | Обновлено 14 января 2024, 03:42
72
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «После Кривбасса хотел бы играть за Реал»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб, который недавно перешел в «Кривбасс», дал ответы для рубрики клубного сайта криворожского клуба «10 футбольных вопросов».

- Лучший игрок всех времен?

- Криштиану Роналду. Он мне импонирует своим отношением к работе.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- «Реал» Мадрид. С детства за них болею. Хотел бы там играть? Конечно, но после «Кривбасса» (улыбается).

- Тренер номер один в мире?

- Пеп Гвардиола.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- НСК «Олимпийский». Играл там в матче против «Кривбасса» в прошлом чемпионате (0:0), когда Иван Дибанго получил на мне второе предупреждение и, как следствие, красную карточку.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Андрей Понедельник.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Книга Юргена Клоппа «My Liverpool Romance».

- Лучшее восстановление после матча?

- Восстановительные напитки и баня.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- «Динамо» и «Кривбасс».

- Ваша футбольная мечта?

- Победить на чемпионате мира.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Вернидуб и Владимир Шаран. А также мой первый тренер, которому я передаю большой привет.

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Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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