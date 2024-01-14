Чемпионат Португалии. Спортинг победил и остался лидером
Состоялись три матча чемпионата Португалии
Закончились три матча чемпионата Португалии. В частности, четвертую победу подряд одержал лиссабонский «Спортинг», который на выезде разгромил «Шавеш» со счетом 3:0. Эта победа позволила лиссабонцам остаться на первом месте в турнирной таблице, поскольку у второй «Бенфики» хотя и есть матч в запасе, но она отстает на четыре очка.
Также победы одержали «Фамаликау» и «Морейренсе».
Чемпионат Португалии. 17 тур
Шавеш – Спортинг – 0:3
Голы: Паулиньо, 44, Тринкан, 52, Педро Гонсалвес, 56
Каза Пия – Фамаликау – 0:2
Голы: Чикиньо, 45, Кадис, 56
Эшторил-Прая – Морейренсе – 1:3
Голы: Жоао Карлос, 90 – Апарисио, 30, Феррейра, 33, де Соуза, 75
События матча
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