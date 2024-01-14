Чемпионат Франции. Ницца и Монако проиграли и не смогли приблизиться к ПСЖ

Состоялись два матча чемпионата Франции. В обоих играли команды, пытающиеся навязать борьбу ПСЖ в чемпионской гонке.

Но обе упустили шанс это сделать. Идущая второй «Ницца» на выезде уступила «Ренну» 0:2, но сохранила свою позицию, поскольку третий «Монако», у которого на два очка меньше, дома проиграл «Реймсу» 1:3.

Чемпионат Франции. 18 тур

Ренн – Ницца – 2:0

Голы: Бурижо, 31, пен, Калимуэндо, 54

Монако – Реймс – 1:3

Голы: Бен-Йеддер, 49 – Теума, 35, Хадра, 55, Матусива, 90+6

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