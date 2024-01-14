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Чемпионат Франции
Монако
13.01.2024 18:00 – FT 1 : 3
Реймс
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Франция
14 января 2024, 01:40 | Обновлено 14 января 2024, 01:43
16
0

Чемпионат Франции. Ницца и Монако проиграли и не смогли приблизиться к ПСЖ

Вторая и третья команды Лиги 1 уступили соперникам

14 января 2024, 01:40 | Обновлено 14 января 2024, 01:43
16
0
Чемпионат Франции. Ницца и Монако проиграли и не смогли приблизиться к ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Франции. В обоих играли команды, пытающиеся навязать борьбу ПСЖ в чемпионской гонке.

Но обе упустили шанс это сделать. Идущая второй «Ницца» на выезде уступила «Ренну» 0:2, но сохранила свою позицию, поскольку третий «Монако», у которого на два очка меньше, дома проиграл «Реймсу» 1:3.

Чемпионат Франции. 18 тур

Ренн – Ницца – 2:0

Голы: Бурижо, 31, пен, Калимуэндо, 54

Монако – Реймс – 1:3

Голы: Бен-Йеддер, 49 – Теума, 35, Хадра, 55, Матусива, 90+6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Азор Матусива (Реймс).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Реда Хадра (Реймс).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Тедди Теума (Реймс).
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Источник Sport.ua
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