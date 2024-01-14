Франция14 января 2024, 01:40 | Обновлено 14 января 2024, 01:43
16
0
Чемпионат Франции. Ницца и Монако проиграли и не смогли приблизиться к ПСЖ
Вторая и третья команды Лиги 1 уступили соперникам
14 января 2024, 01:40 | Обновлено 14 января 2024, 01:43
16
0
Состоялись два матча чемпионата Франции. В обоих играли команды, пытающиеся навязать борьбу ПСЖ в чемпионской гонке.
Но обе упустили шанс это сделать. Идущая второй «Ницца» на выезде уступила «Ренну» 0:2, но сохранила свою позицию, поскольку третий «Монако», у которого на два очка меньше, дома проиграл «Реймсу» 1:3.
Чемпионат Франции. 18 тур
Ренн – Ницца – 2:0
Голы: Бурижо, 31, пен, Калимуэндо, 54
Монако – Реймс – 1:3
Голы: Бен-Йеддер, 49 – Теума, 35, Хадра, 55, Матусива, 90+6
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Азор Матусива (Реймс).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Реда Хадра (Реймс).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Тедди Теума (Реймс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2024, 23:52 0
В Серии А состоялось два поединка
Футбол | 13 января 2024, 09:09 8
Артему вчера исполнилось 39 лет
Зимние виды | 13.01.2024, 10:40
Футбол | 13.01.2024, 18:21
Теннис | 13.01.2024, 11:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2024, 07:57 1
12.01.2024, 22:13 1
12.01.2024, 16:55 11
12.01.2024, 05:05 8
Футбол
12.01.2024, 11:44 21
12.01.2024, 23:01 5
12.01.2024, 09:09 20