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  4. ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
Англия
13 января 2024, 23:26 |
1012
5

ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал

Украинец провел последний матч на скамейке для запасных

13 января 2024, 23:26 |
1012
5
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 13 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и в итоге на поле не вышел.

Сразу после игры украинец отправился в тренажерный зал и приступил к тренировкам. Украинец поделился соответствующим видео в своем инстаграме.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу тренировка видео
Источник Instagram
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Комментарии 5
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Oleksandr Melnychuk
Молодець. Поважаю, що не опускає руки і працює. Якби в нього не було таланту і працездатності то за нього б не дали такі гроші. І справа тут не у Срні чи Палкіну. Які хотіли нажитись на цьому трансфері. Коли він грав за Десну, я казав, що він просто інстаграмщик і в нього немає майбутнього у великому футболі. Після переходу в АПЛ думку свою змінив і визнав, що був не правий. Адже не може бути людина за такі шелені гроші потрапити в АПЛ!!!! Надіюсь він своєю працездатністю доб'ється вагомих успіхів, що допоможе і нашій збірній. І попрошу наших вболівальників забути, що він "крот" чи "опезешник". він українець і гравець нашої збірної!!!! 
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+4
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Falko
Не "після", а "замість". Почеттіно: " Так, заміна. Мудрик! ... А де Мудрик? А, в залі. Чілвел!"
Може Мурзіку в паверліфтери перекваліфікуватися, там кар'єру спробувати зробити? (я не казав "в ліфтери")
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0
contr
А після тренувань поїде до своєї кацапськоі хвойди 😫😫😫
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0
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