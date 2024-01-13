ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
Украинец провел последний матч на скамейке для запасных
Сегодня, 13 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Фулхэмом». Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и в итоге на поле не вышел.
Сразу после игры украинец отправился в тренажерный зал и приступил к тренировкам. Украинец поделился соответствующим видео в своем инстаграме.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
ВИДЕО. Сделал выводы. Мудрик после матча АПЛ отправился в зал
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