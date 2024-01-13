В субботу, 13 января, вторая часть основной команды «Динамо» прошла медобследование в киевской клинике «Добробут». Плановое комплексное медобследование обязательно для футболистов, традиционно оно проводится зимой, во время длительного перерыва в чемпионате, и летом, перед началом нового сезона.

В этот раз на плановый медосмотр прибыли Валентин Моргун, Руслан Нещерет, Навин Малыш, Александр Сирота, Александр Тымчик, Антон Царенко, Тарас Михавко, Владимир Шепелев, Самба Диалло, Решат Рамадани, Бенито, Владислав Супряга, Матвей Пономаренко и Андрей Ярмоленко.

Игроки поочередно проходили кабинеты со специалистами разных специальностей, каждый из которых дал оценку состояния здоровья, что суммарно даст полную картину клубным врачам. Некоторые выводы можно было делать сразу, результаты других исследований будут известны через несколько дней.

Во время медосмотра футболисты посетили невропатолога, терапевта, травматолога, офтальмолога, отоларинголога, сделали кардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца, которое было более чем тщательным, поэтому приходилось тратить на него больше времени. Сдали также весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные. Футболисты прошли обычную плановую диспансеризацию, охватывающую лабораторные исследования и ультразвуковые, а также консультации узких специалистов и денситометрию – измерение количества жира в организме.

13 января киевская команда провела тренировки на клубной базе в Вити-Литовской, где бело-синие будут готовиться ко второй части сезона в ближайшие дни, после чего отправятся на тренировочный сбор в Турцию.

ВИДЕО. Вторая группа игроков Динамо прошла медосмотр в киевской клинике

ФОТО. Вторая группа игроков Динамо прошла медосмотр