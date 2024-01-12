12 января закончился отпуск для футболистов первой команды «Динамо». В этот день группа игроков посетила столичную клинику «Добробут» для традиционной процедуры – прохождения обязательного медосмотра.

Сегодня врачи посетили вратари Георгий Бущан и Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, полузащитники Александр Караваев, Александр Андриевский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, нападающий Владислав Ванат.

Как отметил врач «бело-синих» Игорь Коновец, ни у кого из игроков нет жалоб на здоровье или проблем с лишним весом после отпуска, поэтому к каждому врачу динамовцы заходили без особых опасений. Футболисты сдали полный спектр анализов, посетили профессиональных специалистов, при этом в перерывах между посещением кабинетов активно делились друг с другом последними новостями.

Вечером команда провела первую тренировку в 2024 году на загородной клубной базе в Вите-Литовской. 13 января медицинское обследование предстоит пройти другой группе футболистов. Подготовка киевлян к возобновлению сезона 2023/24 началась.

ВИДЕО. Киевское Динамо вышло из отпуска, игроки прошли медосмотр

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