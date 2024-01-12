Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Киевское Динамо вышло из отпуска, игроки прошли медосмотр
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 21:37 | Обновлено 12 января 2024, 21:41
479
2

ВИДЕО. Киевское Динамо вышло из отпуска, игроки прошли медосмотр

12 января закончился отпуск для футболистов первой команды

12 января 2024, 21:37 | Обновлено 12 января 2024, 21:41
479
2
ВИДЕО. Киевское Динамо вышло из отпуска, игроки прошли медосмотр
ФК Динамо Киев

12 января закончился отпуск для футболистов первой команды «Динамо». В этот день группа игроков посетила столичную клинику «Добробут» для традиционной процедуры – прохождения обязательного медосмотра.

Сегодня врачи посетили вратари Георгий Бущан и Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, полузащитники Александр Караваев, Александр Андриевский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, нападающий Владислав Ванат.

Как отметил врач «бело-синих» Игорь Коновец, ни у кого из игроков нет жалоб на здоровье или проблем с лишним весом после отпуска, поэтому к каждому врачу динамовцы заходили без особых опасений. Футболисты сдали полный спектр анализов, посетили профессиональных специалистов, при этом в перерывах между посещением кабинетов активно делились друг с другом последними новостями.

Вечером команда провела первую тренировку в 2024 году на загородной клубной базе в Вите-Литовской. 13 января медицинское обследование предстоит пройти другой группе футболистов. Подготовка киевлян к возобновлению сезона 2023/24 началась.

ВИДЕО. Киевское Динамо вышло из отпуска, игроки прошли медосмотр

Фотогалерея

dinamo-vyshlo-iz-otpuska-igroki-proshli-medosmotr
dinamo-vyshlo-iz-otpuska-igroki-proshli-medosmotr-foto-1
dinamo-vyshlo-iz-otpuska-igroki-proshli-medosmotr-foto-2
dinamo-vyshlo-iz-otpuska-igroki-proshli-medosmotr-foto-3
dinamo-vyshlo-iz-otpuska-igroki-proshli-medosmotr-foto-4
По теме:
Какой клуб УПЛ имеет наилучший процент точных передач?
ФОТО. Бавария почтила память Беккенбауэра
Владислав ВАНАТ: «Отпуском доволен, хочется уже тренироваться»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу медосмотр учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига фото видео Георгий Бущан Денис Игнатенко Константин Вивчаренко Максим Дячук Денис Попов Кристиан Биловар Владислав Дубинчак Александр Караваев Александр Андриевский Назар Волошин Владислав Кабаев Владимир Бражко Виталий Буяльский Николай Шапаренко Владислав Ванат
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец выиграл первый контрольный матч на зимних сборах в Турции
Футбол | 12 января 2024, 20:37 1
Черноморец выиграл первый контрольный матч на зимних сборах в Турции
Черноморец выиграл первый контрольный матч на зимних сборах в Турции

Победу над румынским «Петролулом» принес точный удар Артура Авагимяна

Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Футбол | 12 января 2024, 16:55 11
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории

Нужно подтвердить выходом на Евро-2024

Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Биатлон | 12.01.2024, 16:48
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
Футбол | 12.01.2024, 14:12
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Теннис | 12.01.2024, 05:05
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OtsoCity
динамо суркісів це собаче лайно
Ответить
-3
Лига конференций без динамо
Лучше бы оно вышло в группу Лке,а не позорно глотнуло ещё  в квалификации
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
10.01.2024, 19:44 2
Бокс
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
11.01.2024, 12:57 12
Футбол
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
11.01.2024, 07:34 5
Теннис
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
11.01.2024, 16:25 15
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 19
Теннис
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем