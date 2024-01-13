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Украина. Премьер лига
13 января 2024, 22:23 | Обновлено 13 января 2024, 22:24
261
0

ПОНОМАРЕНКО: «Постараюсь проявить себя на сборах Динамо на все 100%»

Молодой нападающий прошел медосмотр с первой командой киевлян

13 января 2024, 22:23 | Обновлено 13 января 2024, 22:24
261
0
ПОНОМАРЕНКО: «Постараюсь проявить себя на сборах Динамо на все 100%»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Молодой нападающий Матвей Пономаренко прошел медосмотр с первой командой «Динамо» и поделился ожиданиями от предстоящих сборов.

– Сегодня ты проходишь медосмотр с первой командой. Отличается ли он от того, что было в U19?

– В принципе, нет – те же врачи, процедуры.

– Есть какие-то жалобы на здоровье? Или, может, какие-то показатели такие, что даже врачи хвалят?

– Никто не хвалит. В принципе все, что нужно было сдать, я сдал. Полагаю, что у меня все нормально.

– Как вообще провел отпуск?

– В отпуске был с родителями, иногда сестра приезжала к нам, с ними встретили Рождество и Новый год. Две недели полностью посвятил отдыху, а затем сбросили программу, по которой работал. Плюс дополнительно ходил в зал, набирал форму перед сборами.

– Что за программа, какие упражнения выполнял?

– Была беговая работа, а также тренировки в зале.

– Где беговую работу выполнял?

– На улице. Не было ли холодно? Да нет, привык уже (улыбается).

– Для тренировок в зале приезжал на базу?

– Да, нам тренеры написали, что мы в любое время можем приезжать и заниматься по программе.

– Когда тебе сообщили, что едешь на сборы с первой командой?

– Во время отпуска написали, что еду. Конечно, присутствует определенное волнение, но считаю, что мне по силам остаться в первой команде, и я буду все делать для этого.

– Прошлой зимой ты тоже работал с первой командой. Этот опыт должен помочь тебе?

– Думаю, что да. Я уже знаю требования, что нужно делать, и на нынешних сборах постараюсь проявить себя на все сто процентов.

– Обычно контрольные матчи на сборах для набора формы. Но тебе это будет возможность проявить себя?

– Конечно, для молодых футболистов каждый матч – это мотивация проявить себя, когда предоставляется шанс. Тем более на сборах, считаю, тренеры смотрят на молодых футболистов, находящихся на просмотре, и если они проявляют себя, то оставляют в команде.

- Смотрел ли соперников на сборах, возможно, анализировал их?

– Видел, с кем будем играть, но ничего не анализировал.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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