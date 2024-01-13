ЯРМОЛЕНКО: «Мы сделаем все, чтобы Динамо стало чемпионом в этом году»

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко во время планового медобследования ответил на вопрос:

– Андрей, вы уже много раз проходили здесь медобследование. С какими эмоциями или воспоминаниями вернулись сюда?

– В принципе, медицинский центр хорошо знаком, вот только название теперь другое. В целом же во время медосмотра ничего нового, все по-прежнему. Каждый профессиональный игрок понимает, что обследование необходимо, чтобы перед сборами убедиться в том, что ты здоров и можешь выдерживать нагрузку.

– Есть ли у вас здесь знакомые врачи? Как в целом оцениваете квалификацию здешних специалистов?

– Конечно, за столь долгий период времени с врачами уже успел познакомиться, приятно их увидеть снова, поздороваться и спросить, как их дела. Относительно уровня их квалификации все супер, как всегда. Во время войны мы особенно ценим самоотверженный труд врачей. Без наших военных, врачей, спасателей наша победа невозможна. Поэтому всем, кто работает на победу, огромная благодарность за их труд, все спортсмены это очень ценят. Вообще должны держаться все вместе и поддерживать друг друга в это сложное время.

– В какой форме находитесь сейчас? Когда можно ожидать вашего возвращения на поле?

– Пока нужно думать о том, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе, ведь я только недавно начал бегать. Процесс обновления идет нормально. С каждым днем нужно увеличивать нагрузку. Надеюсь, колено не будет реагировать болезненно, и я смогу прогрессировать. При таких травмах сложно назвать конкретную дату возвращения на поле. Но, надеюсь, если все и дальше будет идти по плану, на вторую часть сбора я буду готов.

– Разрешена ли вам какая-то работа с мячом?

– Пока нет, с мячом работать нельзя. Только бегать и то по прямой. Если колено не будет реагировать на эту работу, то можно будет добавлять пробежки с изменением направления. И только после этого начинать работу с мячом.

– После того, как вы получили травму, результаты «Динамо» ухудшились – команда в течение определенного времени не могла победить. С какими эмоциями наблюдали за игрой коллектива, не в состоянии выйти на поле и помочь команде?

– Конечно, не самые лучшие. Но это футбол, и такое бывает. Для нас самое главное сделать выводы и двигаться дальше. Каждый игрок, надевающий футболку киевского «Динамо», должен помнить, что это лучшая команда в нашей стране, и выходить на игры с единым настроением – победить.

Я вижу огромный потенциал в наших футболистах, в команде много молодых ребят. Конечно, должно пройти определенное время, ведь это нормально, когда в молодом возрасте не хватает стабильности. Все игроки через это проходили. Думаю, вы помните, когда мне было 19–20 лет, у меня было так же. Нужно перетерпеть, какие-нибудь матчи проиграть, чтобы получить опыт. Мы будем делать все, чтобы «Динамо» стало чемпионом этого года.

– В последнее время команда снова стала на победный путь, как можете оценить перспективы «Динамо» в этом сезоне?

– Конечно, я верю, что Александр Шовковский приведет команду к чемпионству, и в то же время буду делать все, что в моих силах для этого. Самое главное – быть вместе, быть одной командой, одной семьей, выполнять то, что просит главный тренер и тренерский штаб. Последние игры в прошлом году показали, что команда может побеждать и получать результат. Всё в наших руках и ногах. Нужно хорошо подготовиться на сборах и в лучших кондициях подойти ко второй части чемпионата.