Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выглядит слишком мягким». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Англия
13 января 2024, 22:18 | Обновлено 13 января 2024, 22:41
886
0

«Выглядит слишком мягким». В Англии вынесли вердикт Мудрику

Издание The Mirror оценило игру украинца

13 января 2024, 22:18 | Обновлено 13 января 2024, 22:41
886
0
«Выглядит слишком мягким». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетное английское издание The Mirror оценило игру 23-летнего вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Его купили за 62 миллиона фунтов стерлингов. Соглашение может вырасти до 89 миллионов, хотя он вряд ли попадет в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч».

Украинскому футболисту трудно было адаптироваться на Туманном альбионе, он выглядит физически слишком мягким, и Почеттино в сентябре прошлого года рассказал, что постоянно побеждал его в соревнованиях на попадание в перекладину после тренировок», – говорится в статье.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее английские эксперты расхвалили Мудрика.

По теме:
Почеттино оценил матч Челси с Фулхэмом, в котором он не выпустил Мудрика
Суперкамбек на 90+1-й и гол де Брюйне. Ман Сити вырвал победу у Ньюкасла
ВИДЕО. Украинский футболист Сандерленда забил гол Брайтону с разворота
Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник The Mirror
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ
Футбол | 13 января 2024, 17:32 5
Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ
Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

Лидер киевлян поддерживает главного тренера Шовковского

Байер вырвал три очка в конце матча, РБ Лейпциг проиграл дома Айнтрахту Ф
Футбол | 13 января 2024, 20:35 1
Байер вырвал три очка в конце матча, РБ Лейпциг проиграл дома Айнтрахту Ф
Байер вырвал три очка в конце матча, РБ Лейпциг проиграл дома Айнтрахту Ф

Состоялось 5 матчей 17-го тура Бундеслиги

Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Футбол | 12.01.2024, 22:13
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Теннис | 13.01.2024, 11:39
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Футбол | 12.01.2024, 22:38
Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
12.01.2024, 09:09 20
Теннис
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
12.01.2024, 11:44 21
Футбол
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
12.01.2024, 20:31 17
Футбол
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 7
Футбол
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
11.01.2024, 16:51 31
Биатлон
Мичел не соврал. Стала известна заявка Жироны на игру с Альмерией
Мичел не соврал. Стала известна заявка Жироны на игру с Альмерией
13.01.2024, 14:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем