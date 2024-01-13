«Выглядит слишком мягким». В Англии вынесли вердикт Мудрику

Авторитетное английское издание The Mirror оценило игру 23-летнего вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Его купили за 62 миллиона фунтов стерлингов. Соглашение может вырасти до 89 миллионов, хотя он вряд ли попадет в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч».

Украинскому футболисту трудно было адаптироваться на Туманном альбионе, он выглядит физически слишком мягким, и Почеттино в сентябре прошлого года рассказал, что постоянно побеждал его в соревнованиях на попадание в перекладину после тренировок», – говорится в статье.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее английские эксперты расхвалили Мудрика.