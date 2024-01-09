«У него есть все». Английские эксперты расхвалили Мудрика, но есть нюанс
Украинский вингер «Челси» получил хорошую прессу за игру против «Престона»
Английские эксперты ESPN Крейг Берли и Киран Гиббс расхвалили игру украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Престона» (4:0):
«Мудрик меня впечатлил. На бумаге – у него есть все. Он хитрый, очень быстрый, но, по мнению Кирана Гиббса, он мог бы играть проще», – сказал Крейг Берли.
«Да. Знаете, его очень трудно остановить на 5-10 ярдах. Мы видели во втором тайме, как он просто пробрасывал мяч и никто не мог его догнать. Но, иногда, когда ты просто упрощаешь вещи, воспринимаешь их спокойнее, не усложняешь это, ты можешь быть намного эффективнее. Он имеет возможность создавать наибольшее количество моментов за сезон, легко», – ответил Киран Гиббс.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец активно готовится к бою
Видимо, все из-за заявления Цитаишвили: «не было мечты играть за Украину»