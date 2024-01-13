16-летний украинский футболист Иван Струк отметился голом за команду английского «Сандерленда» U-16.

Иван помог «черным котам» обыграть «Брайтон» со счетом 3:2. «Сандерленд» с украинцем пробился в четвертьфинал юношеского Кубка лиги Англии.

В декабре 2022 года Иван присоединился к академии «пенсионеров», после чего сменил прописку и стал выступать за «Сандерленд».

Отметим, что в системе «Сандерленда» также находятся еще два украинских футболиста: Тимур Тутеров и Назарий Русин.

ВИДЕО. Украинский футболист Сандерленда забил гол Брайтону с разворота