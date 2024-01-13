ВИДЕО. Украинский футболист Сандерленда забил гол Брайтону с разворота
Иван Струк помог команде «черных котов» U-16 обыграть сверстников из «Брайтона»
16-летний украинский футболист Иван Струк отметился голом за команду английского «Сандерленда» U-16.
Иван помог «черным котам» обыграть «Брайтон» со счетом 3:2. «Сандерленд» с украинцем пробился в четвертьфинал юношеского Кубка лиги Англии.
В декабре 2022 года Иван присоединился к академии «пенсионеров», после чего сменил прописку и стал выступать за «Сандерленд».
Отметим, что в системе «Сандерленда» также находятся еще два украинских футболиста: Тимур Тутеров и Назарий Русин.
ВИДЕО. Украинский футболист Сандерленда забил гол Брайтону с разворота
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