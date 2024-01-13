Бывший клуб Коноплянки заинтересовался Кепой. Отпустит ли Анчелотти?
Кепа Аррисабалага заинтересовал «Севилью»
29-летний испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, права на которого принадлежат «Челси», заинтересовал «Севилью».
По информации испанского портала Todo fichajes, мадридский «Реал» не заинтересован в том, чтобы оставить у себя Кепу на следующий сезон, баск в Лондоне также не нужен и этой ситуацией может воспользоваться «Севилья», которая уже давно следит за испанцем и уже имела контакты с его агентом по поводу потенциального перехода летом.
Ранее сообщалось, что Кепа может перейти в испанскую «Валенсию» и стать партнером Романа Яремчука.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Струк помог команде «черных котов» U-16 обыграть сверстников из «Брайтона»
Джадд Трамп выбыл из Мастерса в четвертьфинале, уступив Али Картеру