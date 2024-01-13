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Испания
13 января 2024, 19:44 | Обновлено 13 января 2024, 20:21
1680
0

Бывший клуб Коноплянки заинтересовался Кепой. Отпустит ли Анчелотти?

Кепа Аррисабалага заинтересовал «Севилью»

13 января 2024, 19:44 | Обновлено 13 января 2024, 20:21
1680
0
Бывший клуб Коноплянки заинтересовался Кепой. Отпустит ли Анчелотти?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

29-летний испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, права на которого принадлежат «Челси», заинтересовал «Севилью».

По информации испанского портала Todo fichajes, мадридский «Реал» не заинтересован в том, чтобы оставить у себя Кепу на следующий сезон, баск в Лондоне также не нужен и этой ситуацией может воспользоваться «Севилья», которая уже давно следит за испанцем и уже имела контакты с его агентом по поводу потенциального перехода летом.

Ранее сообщалось, что Кепа может перейти в испанскую «Валенсию» и стать партнером Романа Яремчука.

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Кепа Аррисабалага трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Челси Севилья
Источник Todofichajes.com
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