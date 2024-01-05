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Испания
05 января 2024, 09:55 |
2175
0

Покинет Реал? Кепа может стать одноклубником еще одного украинца

Испанский вратарь может перейти в «Валенсию»

05 января 2024, 09:55 |
2175
0
Покинет Реал? Кепа может стать одноклубником еще одного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

29-летний испанский голкипер Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Валенсии».

По информации Defensa Central, в «Челси» понимают, что «Реал» вряд ли продлит арендное соглашение Кепы, из-за убедительной игры Андрея Лунина. В Лондоне на испанского вратаря также не рассчитывают. «Челси» заинтересовался 23-летним голкипером «Валенсии» Гиорги Мамардашвили и хочет предложить «летучим мышам» обмен на Кепу.

Ранее появилась информация, что президент «сливочных» Флорентино Перес сомневается, оставлять ли Кепу на следующий сезон.

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Источник DefensaCentral
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