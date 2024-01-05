Покинет Реал? Кепа может стать одноклубником еще одного украинца

29-летний испанский голкипер Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Валенсии».



По информации Defensa Central, в «Челси» понимают, что «Реал» вряд ли продлит арендное соглашение Кепы, из-за убедительной игры Андрея Лунина. В Лондоне на испанского вратаря также не рассчитывают. «Челси» заинтересовался 23-летним голкипером «Валенсии» Гиорги Мамардашвили и хочет предложить «летучим мышам» обмен на Кепу.

Ранее появилась информация, что президент «сливочных» Флорентино Перес сомневается, оставлять ли Кепу на следующий сезон.