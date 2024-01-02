Все из-за Лунина. Перес сомневается, оставлять ли Кепу на следующий сезон

Мадридский «Реал» начал изучать вопросы резервного голкипера на следующий сезон.

По информации Fichajes, президент «королевского клуба» Флорентино Перес в настоящее время сомневается, оставлять ли на постоянной основе в команде арендованного у лондонского «Челси» испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Повлияло на мнение Переса и то, что украинский вратарь Андрей Лунин начал показывать уверенную игру и вытеснил Кепу из стартового состава.

Ранее появилась информация, что Реал заинтересован в приобретении перспективного уругвайского голкипера.