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  4. Все из-за Лунина. Перес сомневается, оставлять ли Кепу на следующий сезон
Испания
02 января 2024, 19:20 |
1321
2

Все из-за Лунина. Перес сомневается, оставлять ли Кепу на следующий сезон

Испанский голкипер может вернуться в «Челси»

02 января 2024, 19:20 |
1321
2
Все из-за Лунина. Перес сомневается, оставлять ли Кепу на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Флорентино Перес

Мадридский «Реал» начал изучать вопросы резервного голкипера на следующий сезон.

По информации Fichajes, президент «королевского клуба» Флорентино Перес в настоящее время сомневается, оставлять ли на постоянной основе в команде арендованного у лондонского «Челси» испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Повлияло на мнение Переса и то, что украинский вратарь Андрей Лунин начал показывать уверенную игру и вытеснил Кепу из стартового состава.

Ранее появилась информация, что Реал заинтересован в приобретении перспективного уругвайского голкипера.

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Флорентино Перес Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Fichajes.com
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Комментарии 2
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Octopus
И тут под ногами мешается только К.Анчелотти, который затребовал Кепу. Вся эта возня с Кепой чисто из-за папы Карло.
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+1
Octopus
Перес бизнесмен. Он знает, что Лунина еще можно неплохо продать, а на Кепу в будущем только тратиться, никому он не нужен.
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0
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