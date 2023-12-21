Испания21 декабря 2023, 19:39 |
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Замена Кепе или Лунину? Реал заинтересован в перспективном голкипере
Мадридский клуб заинтересовался Рэндаллом Родригесом
21 декабря 2023, 19:39 |
997
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Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.
«Королевский клуб» не определился с будущим двух голкиперов – Кепы Аррисабалаги и Андрея Лунина и изучает потенциальные варианты замены кого-то из них. Глаз мадридского клуба упал на талантливого 20-летнего уругвайского голкипера клуба «Пеньяроль» Рендалла Родригеса, он может перейти в мадридский клуб летом 2024 года.
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» может предложить мадридскому «Реалу» обмен вратарями.
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