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  4. Замена Кепе или Лунину? Реал заинтересован в перспективном голкипере
Испания
21 декабря 2023, 19:39 |
997
0

Замена Кепе или Лунину? Реал заинтересован в перспективном голкипере

Мадридский клуб заинтересовался Рэндаллом Родригесом

21 декабря 2023, 19:39 |
997
0
Замена Кепе или Лунину? Реал заинтересован в перспективном голкипере
Getty Images/Global Images Ukraine. Рэндалл Родригес

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

«Королевский клуб» не определился с будущим двух голкиперов – Кепы Аррисабалаги и Андрея Лунина и изучает потенциальные варианты замены кого-то из них. Глаз мадридского клуба упал на талантливого 20-летнего уругвайского голкипера клуба «Пеньяроль» Рендалла Родригеса, он может перейти в мадридский клуб летом 2024 года.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» может предложить мадридскому «Реалу» обмен вратарями.

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Кепа Аррисабалага Пеньяроль трансферы трансферы Ла Лиги Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник DefensaCentral
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