Замена Кепе или Лунину? Реал заинтересован в перспективном голкипере

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

«Королевский клуб» не определился с будущим двух голкиперов – Кепы Аррисабалаги и Андрея Лунина и изучает потенциальные варианты замены кого-то из них. Глаз мадридского клуба упал на талантливого 20-летнего уругвайского голкипера клуба «Пеньяроль» Рендалла Родригеса, он может перейти в мадридский клуб летом 2024 года.



Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» может предложить мадридскому «Реалу» обмен вратарями.