Один из лучших. Стала известна оценка Малиновского за матч в Серии А

Сегодня, 13 января, состоялся поединок 20-го тура чемпионата Италии по футболу. «Дженоа» на собственном поле расписал сухую ничью с «Торино».

Украинский полузащитник грифонов Руслан Малиновский начал матч в основе и отыграл полную игру. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в этом матче в 7.0 баллов, выше в составе хозяев получил только защитник Хоан Васкес (7.1).

Героем поединка признан защитник «Торино» Алессандро Буонджорно, получивший высокую оценку – 8.7.

Оценки за матч Дженоа – Торино от WhoScored