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  4. Один из лучших. Стала известна оценка Малиновского за матч в Серии А
Испания
13 января 2024, 19:11 |
629
0

Один из лучших. Стала известна оценка Малиновского за матч в Серии А

Украинец провел полный поединок с «Торино»

13 января 2024, 19:11 |
629
0
Один из лучших. Стала известна оценка Малиновского за матч в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 13 января, состоялся поединок 20-го тура чемпионата Италии по футболу. «Дженоа» на собственном поле расписал сухую ничью с «Торино».

Украинский полузащитник грифонов Руслан Малиновский начал матч в основе и отыграл полную игру. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в этом матче в 7.0 баллов, выше в составе хозяев получил только защитник Хоан Васкес (7.1).

Героем поединка признан защитник «Торино» Алессандро Буонджорно, получивший высокую оценку – 8.7.

Оценки за матч Дженоа – Торино от WhoScored

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Руслан Малиновский WhoScored Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Торино лучший игрок
Источник Sport.ua
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