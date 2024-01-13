Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

34-летний лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил шансы команды на чемпионство УПЛ.

«Я верю, что Александр Шовковский приведет команду к чемпионству, и буду делать все, что в моих силах ради этого. Самое главное – быть вместе, быть одной командой, одной семьей, выполнять то, что просит главный тренер и тренерский штаб.

Последние игры в прошлом году показали, что команда может побеждать и получать результат. Всё в наших руках и ногах. Нужно хорошо подготовиться на сборах и в наилучших кондициях подойти ко второй части чемпионата», – сказал Ярмоленко.

«Динамо» занимает в настоящее время 5 строчку в УПЛ с 28 очками. Ранее Ярмоленко назвал сроки восстановления после травмы.