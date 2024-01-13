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  4. Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 17:32 | Обновлено 13 января 2024, 18:07
732
1

Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

Лидер киевлян поддерживает главного тренера Шовковского

13 января 2024, 17:32 | Обновлено 13 января 2024, 18:07
732
1
Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

34-летний лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил шансы команды на чемпионство УПЛ.

«Я верю, что Александр Шовковский приведет команду к чемпионству, и буду делать все, что в моих силах ради этого. Самое главное – быть вместе, быть одной командой, одной семьей, выполнять то, что просит главный тренер и тренерский штаб.

Последние игры в прошлом году показали, что команда может побеждать и получать результат. Всё в наших руках и ногах. Нужно хорошо подготовиться на сборах и в наилучших кондициях подойти ко второй части чемпионата», – сказал Ярмоленко.

«Динамо» занимает в настоящее время 5 строчку в УПЛ с 28 очками. Ранее Ярмоленко назвал сроки восстановления после травмы.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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avk2307
Все він вірно каже. Тільки сам скоріше нехай до гри повертається. Тоді шансів ще більше буде.
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