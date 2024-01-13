Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу

Лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после перенесенной операции на колене, а также назвал приблизительные сроки возвращения в общую группу.

«Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже. В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу», — приводит слова Ярмоленко сайт «Динамо Киев от Шурика».

Напомним, что вингер «Динамо» получил травму в начале октября прошлого года. В нынешнем сезоне футболист провел за киевский клуб 9 матчей и забил 4 мяча.