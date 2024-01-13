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  4. Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 12:12 | Обновлено 13 января 2024, 13:08
1142
19

Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу

Вингер «Динамо» планирует работать без ограничений уже на сборе в Турции

13 января 2024, 12:12 | Обновлено 13 января 2024, 13:08
1142
19
Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после перенесенной операции на колене, а также назвал приблизительные сроки возвращения в общую группу.

«Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже. В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу», — приводит слова Ярмоленко сайт «Динамо Киев от Шурика».

Напомним, что вингер «Динамо» получил травму в начале октября прошлого года. В нынешнем сезоне футболист провел за киевский клуб 9 матчей и забил 4 мяча.

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Андрей Ярмоленко травма колена учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 19
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nick07
одужання. головне щоб до матчів збірної підійшов на піку форми.
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Volodymyr Shevchenko
Андрюха, возвращайся!
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+7
Андрей Шевченко
Чекаємо !
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Защекун Федя снова с двух аккаунтов строчит, у него какая то личная фобия Ярмолы 
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0
contr
Давайте Циганкова на банку він справа грає а Ярмоленка в старт на Боснію і прощай Євро 😫😫😫
Ответить
0
AK.228
Маня, всі акаунти на сайті - мої… і твій теж
Ответить
-1
AK.228
Маня Несенюк, ти б йшла накуй… як звичайно 
Ответить
-1
Xvalenok03
А что врачи говорят? 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Тільки не в збірну старий пердунелло !? Бігати не може здихає на 20 хвилині ☝️
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-7
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Я вже і забув, що він в динамо грає😂
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-8
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