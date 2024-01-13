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  4. ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото с Мельбурна в купальнике
Australian Open
13 января 2024, 16:14 | Обновлено 13 января 2024, 16:52
2239
2

ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото с Мельбурна в купальнике

Украинка готовится к старту на Australian Open

13 января 2024, 16:14 | Обновлено 13 января 2024, 16:52
2239
2
ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото с Мельбурна в купальнике
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк готовится к первому матчу на Australian Open 2024.

Украинка порадовала своих фанатов привлекательным фото в купальнике, которое Марта опубликовала в сториз в инстаграм.

Уже 15 января Костюк проведет свой первый матч в Мельбурне, где в первом круге турнира встретится с Клэр Лю из США.

Ранее Марта дала интервью пресс-службе Australian Open, и вспомнила о своем триумфе в 2017 году, когда она выиграла титул на юниорском австралийском мейджоре, а также рассказала о давлении в Туре из-за постоянных ожиданий лучшего результата.

ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото из Мельбурна в купальнике

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Australian Open 2024 Марта Костюк lifestyle
Источник Instagram
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Милчел Авек
Не можу не погодитись. Мельбурн-дуже привабливе місто).
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Muskrat2
Ефект лінзи 
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