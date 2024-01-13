ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото с Мельбурна в купальнике
Украинка готовится к старту на Australian Open
21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк готовится к первому матчу на Australian Open 2024.
Украинка порадовала своих фанатов привлекательным фото в купальнике, которое Марта опубликовала в сториз в инстаграм.
Уже 15 января Костюк проведет свой первый матч в Мельбурне, где в первом круге турнира встретится с Клэр Лю из США.
Ранее Марта дала интервью пресс-службе Australian Open, и вспомнила о своем триумфе в 2017 году, когда она выиграла титул на юниорском австралийском мейджоре, а также рассказала о давлении в Туре из-за постоянных ожиданий лучшего результата.
ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото из Мельбурна в купальнике
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