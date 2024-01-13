ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото с Мельбурна в купальнике

21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк готовится к первому матчу на Australian Open 2024.

Украинка порадовала своих фанатов привлекательным фото в купальнике, которое Марта опубликовала в сториз в инстаграм.

Уже 15 января Костюк проведет свой первый матч в Мельбурне, где в первом круге турнира встретится с Клэр Лю из США.

Ранее Марта дала интервью пресс-службе Australian Open, и вспомнила о своем триумфе в 2017 году, когда она выиграла титул на юниорском австралийском мейджоре, а также рассказала о давлении в Туре из-за постоянных ожиданий лучшего результата.

ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото из Мельбурна в купальнике