КОСТЮК: «Я больше не чувствую давления. Не хочу стать чудом с одним ударом»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 41) дала интервью пресс-службе Australian Open.

Марта вспомнила свой триумф в 2017 году, когда она выиграла титул на юниорском австралийском мейджоре, а также рассказала про давление в Туре из-за постоянных ожиданий лучшего результата:

«Иногда я думаю, что очень важно вернуться назад и прожить в своей голове все моменты, потому что я была такой другой, я была такой молодой. Это не значит, что я была лучше или хуже, просто это было другое время и можно многое из него извлечь.

Это были очень эмоциональные, очень ошеломляющие и очень счастливое время. Бывают моменты в жизни, когда ты действительно чувствуешь, что достиг своего пика, и именно так я чувствовала себя в те годы.

Я была действительно на высоте, и это приятное чувство. Я не думаю, что я должна чувствовать себя так все время. Прежде всего, я не думаю, что это возможно.

Мой первый титул? Я чувствовала, что мне это нужно, чтобы почувствовать, что я действительно принадлежу тому месту, где нахожусь, потому что я всегда была многообещающим и хорошим игроком, но у меня никогда не было трофея. Поэтому мне было сложно оценить мой уровень игры.

Это было своего рода определение того, что я двигаюсь в правильном направлении.

Это другое время в моей жизни. Я действительно чувствую себя по-другому за пределами корта, на корте.

Я действительно не знаю, как сложится для меня этот год. Надеюсь, очень хорошо. Я уже много лет езжу по всем турнирам. Это действительно очень сильное чувство, и, надеюсь, я наконец-то смогу почувствовать себя по-другому, как будто я уже не молодая, многообещающая звезда.

Мне очень интересно, что я буду чувствовать, когда начну выигрывать большие титулы, потому что это давление, с которым я раньше не сталкивалась, и каждый справляется с ним по-своему.

Я больше не чувствую такого большого давления, потому что для меня, честно говоря, не имеет никакого значения, 40-я, 60-я или 80-я в мире… Я думаю, что настоящая разница начинается, когда ты попадаешь в десятку лучших.

Именно там я хотела бы проверить себя, чтобы увидеть, насколько последовательной я могу быть, как я могу удержаться на достигнутом и не стать «чудом с одним ударом».

Я действительно с нетерпением жду такого рода давления и опыта», – рассказала Марта.

Сейчас Костюк выступает на турнире WTA 500 в Аделиаде, где в первом раунде турнира обыграла другую украинскую теннисистку Ангелину Калинину.