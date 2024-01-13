Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак ДЖОКОВИЧ – о травме: «Мое запястье в порядке»
Australian Open
13 января 2024, 15:30 |
55
0

Новак ДЖОКОВИЧ – о травме: «Мое запястье в порядке»

Сербский теннисист надеется, что сможет полноценно выступить на Australian Open

13 января 2024, 15:30 |
55
0
Новак ДЖОКОВИЧ – о травме: «Мое запястье в порядке»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович заверил, что травма запястья не помешает ему хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Мое запястье в порядке. У меня было время с последнего матча против де Минаура на United Cup до первого матча здесь, чтобы восстановиться. Я хорошо тренируюсь. Тренировки пока проходят без боли. Все выглядит хорошо. Посмотрим, как все пойдет.

Де Минаур отлично сыграл на United Cup. Он обыграл Фритца, меня, Зверева. Он впервые в своей карьере вошел в топ-10. Очевидно, что это большое событие для него и для австралийского тенниса.

Для меня это не стало сюрпризом. Я знаю, что он способен на большие свершения. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый теннисист в нашей игре. У него есть все необходимые навыки для игры в теннис. Он может одинаково хорошо играть и в защите, и в атаке. Он совершенствуется. Очевидно, что рядом с ним в качестве наставника находится Ллейтон Хьюитт, у которого, надо сказать, был довольно похожий стиль игры. Это очень помогает ему психологически ориентироваться в процессе соревнований на самом высоком уровне.

Я знаю, что ожидания от него высоки, как и от Кирьоса или любого другого ведущего австралийского игрока, когда они играют дома.

Есть большая вероятность того, что он сможет показать очень хорошие результаты и пройти дальше по турниру. Конечно, никогда не знаешь. Невозможно предсказать результаты. Но он находится в отличной форме», – сказал Джокович.

По теме:
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 15 января
Леся Цуренко – Лючия Бронцетти. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Алиша Паркс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович Australian Open 2024 Алекс де Минаур United Cup
Источник ASAP text
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
Футбол | 13 января 2024, 12:12 22
Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу
Ярмоленко назвал сроки возвращения в общую группу

Вингер «Динамо» планирует работать без ограничений уже на сборе в Турции

Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января
Теннис | 13 января 2024, 13:15 0
Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января
Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января

В ночь с субботы на воскресенье на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины

ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
Зимние виды | 13.01.2024, 10:40
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Биатлон | 12.01.2024, 16:48
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Футбол | 12.01.2024, 20:31
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
13.01.2024, 07:57 1
Снукер
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
12.01.2024, 05:05 8
Теннис
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
ФОТО. Милевский показал, как отпраздновал день рождения
12.01.2024, 15:39 4
Футбол
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
12.01.2024, 11:44 22
Футбол
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
11.01.2024, 16:51 31
Биатлон
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
11.01.2024, 16:25 15
Футбол
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем