Новак ДЖОКОВИЧ – о травме: «Мое запястье в порядке»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович заверил, что травма запястья не помешает ему хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Мое запястье в порядке. У меня было время с последнего матча против де Минаура на United Cup до первого матча здесь, чтобы восстановиться. Я хорошо тренируюсь. Тренировки пока проходят без боли. Все выглядит хорошо. Посмотрим, как все пойдет.

Де Минаур отлично сыграл на United Cup. Он обыграл Фритца, меня, Зверева. Он впервые в своей карьере вошел в топ-10. Очевидно, что это большое событие для него и для австралийского тенниса.

Для меня это не стало сюрпризом. Я знаю, что он способен на большие свершения. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый теннисист в нашей игре. У него есть все необходимые навыки для игры в теннис. Он может одинаково хорошо играть и в защите, и в атаке. Он совершенствуется. Очевидно, что рядом с ним в качестве наставника находится Ллейтон Хьюитт, у которого, надо сказать, был довольно похожий стиль игры. Это очень помогает ему психологически ориентироваться в процессе соревнований на самом высоком уровне.

Я знаю, что ожидания от него высоки, как и от Кирьоса или любого другого ведущего австралийского игрока, когда они играют дома.

Есть большая вероятность того, что он сможет показать очень хорошие результаты и пройти дальше по турниру. Конечно, никогда не знаешь. Невозможно предсказать результаты. Но он находится в отличной форме», – сказал Джокович.