Новак ДЖОКОВИЧ – о травме: «Мое запястье в порядке»
Сербский теннисист надеется, что сможет полноценно выступить на Australian Open
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович заверил, что травма запястья не помешает ему хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
«Мое запястье в порядке. У меня было время с последнего матча против де Минаура на United Cup до первого матча здесь, чтобы восстановиться. Я хорошо тренируюсь. Тренировки пока проходят без боли. Все выглядит хорошо. Посмотрим, как все пойдет.
Де Минаур отлично сыграл на United Cup. Он обыграл Фритца, меня, Зверева. Он впервые в своей карьере вошел в топ-10. Очевидно, что это большое событие для него и для австралийского тенниса.
Для меня это не стало сюрпризом. Я знаю, что он способен на большие свершения. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый теннисист в нашей игре. У него есть все необходимые навыки для игры в теннис. Он может одинаково хорошо играть и в защите, и в атаке. Он совершенствуется. Очевидно, что рядом с ним в качестве наставника находится Ллейтон Хьюитт, у которого, надо сказать, был довольно похожий стиль игры. Это очень помогает ему психологически ориентироваться в процессе соревнований на самом высоком уровне.
Я знаю, что ожидания от него высоки, как и от Кирьоса или любого другого ведущего австралийского игрока, когда они играют дома.
Есть большая вероятность того, что он сможет показать очень хорошие результаты и пройти дальше по турниру. Конечно, никогда не знаешь. Невозможно предсказать результаты. Но он находится в отличной форме», – сказал Джокович.
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