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  4. Кейн повторил бомбардирский рекорд Левандовски в Бундеслиге
Германия
13 января 2024, 15:07 |
138
0

Кейн повторил бомбардирский рекорд Левандовски в Бундеслиге

Гарри забил 22 гола в первой половине сезона

13 января 2024, 15:07 |
138
0
Кейн повторил бомбардирский рекорд Левандовски в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает творить историю «Баварии».

Отметившись забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма», 30-летний форвард повторил рекорд Роберта Левандовски по количеству голов в первой половине сезона Бундеслиги (22).

Ранее Гарри Кейн быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге, для этого ему потребовалось всего 14 матчей.

Также отметим, что на счету Кейна 5 ассистов в нынешнем сезоне Бундеслиги.

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Гарри Кейн Роберт Левандовски Бавария чемпионат Германии по футболу
Источник Twitter
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