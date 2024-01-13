Германия13 января 2024, 15:07 |
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Кейн повторил бомбардирский рекорд Левандовски в Бундеслиге
Гарри забил 22 гола в первой половине сезона
13 января 2024, 15:07 |
138
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Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает творить историю «Баварии».
Отметившись забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма», 30-летний форвард повторил рекорд Роберта Левандовски по количеству голов в первой половине сезона Бундеслиги (22).
Ранее Гарри Кейн быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге, для этого ему потребовалось всего 14 матчей.
Также отметим, что на счету Кейна 5 ассистов в нынешнем сезоне Бундеслиги.
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