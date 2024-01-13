Кейн повторил бомбардирский рекорд Левандовски в Бундеслиге

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает творить историю «Баварии».

Отметившись забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма», 30-летний форвард повторил рекорд Роберта Левандовски по количеству голов в первой половине сезона Бундеслиги (22).

Ранее Гарри Кейн быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге, для этого ему потребовалось всего 14 матчей.

Также отметим, что на счету Кейна 5 ассистов в нынешнем сезоне Бундеслиги.