ФОТО. «Две мамы поиграли в теннис»: Свитолина готовится к Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после успешного выступления в Окленде, где наша соотечественница дошла до финала, активно готовится к старту турнира «Большого шлема» – Australian Open-2024.

Украинка провела в Мельбурне тренировку вместе с экс-первой ракеткой мира, немкой Анжелик Кербер. «Просто две мамы поиграли в теннис», – подписала украинка под фото, опубликованном в сториз Instagram.

Напомним, что в стартовом поединке на турнире Свитолина сыграет против обладательницы wild card Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203).