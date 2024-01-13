Australian Open13 января 2024, 12:54 |
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ФОТО. «Две мамы поиграли в теннис»: Свитолина готовится к Australian Open
Украинка провела спарринг с экс-первой ракеткой мира
13 января 2024, 12:54 |
1053
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после успешного выступления в Окленде, где наша соотечественница дошла до финала, активно готовится к старту турнира «Большого шлема» – Australian Open-2024.
Украинка провела в Мельбурне тренировку вместе с экс-первой ракеткой мира, немкой Анжелик Кербер. «Просто две мамы поиграли в теннис», – подписала украинка под фото, опубликованном в сториз Instagram.
Напомним, что в стартовом поединке на турнире Свитолина сыграет против обладательницы wild card Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203).
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