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  4. ФОТО. «Две мамы поиграли в теннис»: Свитолина готовится к Australian Open
Australian Open
13 января 2024, 12:54 |
1053
0

ФОТО. «Две мамы поиграли в теннис»: Свитолина готовится к Australian Open

Украинка провела спарринг с экс-первой ракеткой мира

13 января 2024, 12:54 |
1053
0
ФОТО. «Две мамы поиграли в теннис»: Свитолина готовится к Australian Open
Instagram. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после успешного выступления в Окленде, где наша соотечественница дошла до финала, активно готовится к старту турнира «Большого шлема» – Australian Open-2024.

Украинка провела в Мельбурне тренировку вместе с экс-первой ракеткой мира, немкой Анжелик Кербер. «Просто две мамы поиграли в теннис», – подписала украинка под фото, опубликованном в сториз Instagram.

Напомним, что в стартовом поединке на турнире Свитолина сыграет против обладательницы wild card Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203).

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Элина Свитолина Анжелик Кербер Australian Open 2024
Источник Instagram
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