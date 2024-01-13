Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник

Олимпийская сборная Украины проведет товарищеский матч накануне участия в Олимпийских играх 2024 года. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Японии U-23.

Встреча состоится 25 марта 2024 года в Фукуоке на стадионе «Микуни Китакюсю». Время начала поединка станет известно позже.

Напомним, что мужские команды будут соревноваться за медали летних Игр-2024 в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку из 18-ти футболистов трех старше этого возраста.

Ранее в УАФ рассказали о планах подготовки украинской команды к Олимпиаде во Франции.