Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник
Подопечные Ротаня сыграют против Японии U-23
Олимпийская сборная Украины проведет товарищеский матч накануне участия в Олимпийских играх 2024 года. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Японии U-23.
Встреча состоится 25 марта 2024 года в Фукуоке на стадионе «Микуни Китакюсю». Время начала поединка станет известно позже.
Напомним, что мужские команды будут соревноваться за медали летних Игр-2024 в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку из 18-ти футболистов трех старше этого возраста.
Ранее в УАФ рассказали о планах подготовки украинской команды к Олимпиаде во Франции.
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