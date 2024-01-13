Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник
Футбол
13 января 2024, 12:01 | Обновлено 13 января 2024, 13:09
1216
1

Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник

Подопечные Ротаня сыграют против Японии U-23

13 января 2024, 12:01 | Обновлено 13 января 2024, 13:09
1216
1
Олимпийская сборная Украины проведет товарищескую игру. Известен соперник
УАФ.

Олимпийская сборная Украины проведет товарищеский матч накануне участия в Олимпийских играх 2024 года. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Японии U-23.

Встреча состоится 25 марта 2024 года в Фукуоке на стадионе «Микуни Китакюсю». Время начала поединка станет известно позже.

Напомним, что мужские команды будут соревноваться за медали летних Игр-2024 в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку из 18-ти футболистов трех старше этого возраста.

Ранее в УАФ рассказали о планах подготовки украинской команды к Олимпиаде во Франции.

По теме:
Швеция под сильным дождем обыграла Эстонию в товарищеском матче
Клуб ЮКСА определился с планами на зимнее межсезонье
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал досрочно вернул из аренды 20-летнего форварда
товарищеские матчи Руслан Ротань Вадим Костюченко Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 Япония - Украина сборная Японии по футболу U-23
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Футбол | 12 января 2024, 22:13 0
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок

14 января королевский клуб сыграет против «Барселоны» в финале турнира

Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Футбол | 12 января 2024, 22:38 37
Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции

«Лилль» хочет подписать Владислава Ваната

Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Футбол | 12.01.2024, 18:08
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Почти 200 украинских спортсменов подписали письмо: не допустить рф на ОИ
Олимпийские игры | 10.01.2024, 02:20
Почти 200 украинских спортсменов подписали письмо: не допустить рф на ОИ
Почти 200 украинских спортсменов подписали письмо: не допустить рф на ОИ
Гай рассказал, как Маркевич помог ему перейти в Шахтер
Футбол | 13.01.2024, 10:18
Гай рассказал, как Маркевич помог ему перейти в Шахтер
Гай рассказал, как Маркевич помог ему перейти в Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
хорошо работает УАФ, до этого в Японию ездили на товарняк юноши. главное - не далеко!!!
ждём поездки сборных на товарняки с Фиджи, Самоа, Тонга...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
12.01.2024, 11:44 22
Футбол
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
12.01.2024, 16:48 10
Биатлон
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 9
Футбол
Вместе с россией и беларусью. Израилю запретили играть на ЧМ по хоккею
Вместе с россией и беларусью. Израилю запретили играть на ЧМ по хоккею
11.01.2024, 09:21 3
Хоккей
В Испании назвали стартового голкипера Реала на финал Суперкубка
В Испании назвали стартового голкипера Реала на финал Суперкубка
11.01.2024, 14:21
Футбол
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
12.01.2024, 05:05 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем