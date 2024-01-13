Колос подписал экс-полузащитника Десны

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Андрей Домбровский, известный по выступлениям за киевский «Арсенал» и «Десну», возвращается в Украину. 28-летний футболист подписал контракт с «Колосом».

С апреля 2022 года Домбровский играл в Польше за «Термалику». В мае того же года команда вылетела из Экстраклясы и с тех пор выступает в Первой лиге. В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей и 1 ассист.

В 2018–2021 годах Андрей Домбровский играл в УПЛ за «Арсенал» и «Десну», проведя суммарно 82 матча и отдав 5 голевых передач.

«Колос» занимает 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что «Колос» установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего сборной Литвы.