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  4. Колос подписал экс-полузащитника Десны
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 11:40 |
354
0

Колос подписал экс-полузащитника Десны

Футболист провел за границей последние два года

13 января 2024, 11:40 |
354
0
Колос подписал экс-полузащитника Десны
ФК Десна. Андрей Домбровский

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Андрей Домбровский, известный по выступлениям за киевский «Арсенал» и «Десну», возвращается в Украину. 28-летний футболист подписал контракт с «Колосом».

С апреля 2022 года Домбровский играл в Польше за «Термалику». В мае того же года команда вылетела из Экстраклясы и с тех пор выступает в Первой лиге. В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей и 1 ассист.

В 2018–2021 годах Андрей Домбровский играл в УПЛ за «Арсенал» и «Десну», проведя суммарно 82 матча и отдав 5 голевых передач.

«Колос» занимает 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что «Колос» установит исторический клубный рекорд после покупки нападающего сборной Литвы.

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Десна Чернигов Колос Ковалевка Арсенал Киев Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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