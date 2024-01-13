Бешикташ сделал предложение по экс-беку Динамо. Известны подробности
Александар Драгович заинтересовал «черных орлов»
Турецкий «Бешикташ» проявляет серьезную заинтересованность в услугах бывшего центрбека «Динамо» Александара Драговича, который ныне выступает за «Црвену Звезду».
Сообщается, что за австрийского футболиста стамбульский клуб предложил 700 тысяч евро. Самому Драговичу в «Бешикташе» готовы гарантировать оклад в 1,2 миллиона евро за сезон.
При этом пока турки далеки от заключения соглашения, так как Драгович затребовал зарплату в 1,5 миллиона евро, а «Црвена Звезда» хотела бы сохранить опытного центрбека в своих рядах.
Отметим, что контракт Драговича с сербским клубом рассчитан до 30 июня нынешнего года.
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