В Боруссии впечатлены физической формой Санчо

Руководство дортмундской «Боруссии» впечатлила физическая форма Джейдона Санчо.

По информации The Mirror, в немецком клубе сомневались в физической готовности 23-летнего футболиста из-за отсутствия игровой практики. Однако его показатели на тренировках развеяли их.

Отмечается, что уже 13 января Санчо будет в составе на матч 17-го тура Бундеслиги против «Дармштадтом» и обязательно выйдет на поле.

Напомним, что Санчо был арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.