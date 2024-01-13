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Германия
13 января 2024, 09:52 | Обновлено 13 января 2024, 09:58
250
0

В Боруссии впечатлены физической формой Санчо

Полузащитник будет в составе дортмундцев на матч Бундеслиги против Дармштадта

13 января 2024, 09:52 | Обновлено 13 января 2024, 09:58
250
0
В Боруссии впечатлены физической формой Санчо
ФК Боруссия. Джейдон Санчо

Руководство дортмундской «Боруссии» впечатлила физическая форма Джейдона Санчо.

По информации The Mirror, в немецком клубе сомневались в физической готовности 23-летнего футболиста из-за отсутствия игровой практики. Однако его показатели на тренировках развеяли их.

Отмечается, что уже 13 января Санчо будет в составе на матч 17-го тура Бундеслиги против «Дармштадтом» и обязательно выйдет на поле.

Напомним, что Санчо был арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

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Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Дармштадт аренда игрока Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник The Mirror
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