Германия13 января 2024, 09:52 | Обновлено 13 января 2024, 09:58
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В Боруссии впечатлены физической формой Санчо
Полузащитник будет в составе дортмундцев на матч Бундеслиги против Дармштадта
13 января 2024, 09:52 | Обновлено 13 января 2024, 09:58
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Руководство дортмундской «Боруссии» впечатлила физическая форма Джейдона Санчо.
По информации The Mirror, в немецком клубе сомневались в физической готовности 23-летнего футболиста из-за отсутствия игровой практики. Однако его показатели на тренировках развеяли их.
Отмечается, что уже 13 января Санчо будет в составе на матч 17-го тура Бундеслиги против «Дармштадтом» и обязательно выйдет на поле.
Напомним, что Санчо был арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
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