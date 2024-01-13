«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
Диего Лопес высказался о вратарях «Реала»
Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес высказался о вратарях мадридского клуба.
«На месте Анчелотти я бы выбрал одного стартового вратаря, а другому давал бы время в кубковых матчах. Кепа – реактивный вратарь, он мне нравится, но у него есть недостатки, он плохо играет в воздухе.
Лунин – более надежен в игре в воздухе и он также заслуживает места в старте, он значительно улучшил свою игру за последнее время», – рассказал Лопес.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин поразил своей игрой президента «Реала» Флорентино Переса и может продлить контракт с королевским клубом.
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