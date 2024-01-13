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  4. «Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
Испания
13 января 2024, 09:54 |
1000
0

«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину

Диего Лопес высказался о вратарях «Реала»

13 января 2024, 09:54 |
1000
0
«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес высказался о вратарях мадридского клуба.

«На месте Анчелотти я бы выбрал одного стартового вратаря, а другому давал бы время в кубковых матчах. Кепа – реактивный вратарь, он мне нравится, но у него есть недостатки, он плохо играет в воздухе.

Лунин – более надежен в игре в воздухе и он также заслуживает места в старте, он значительно улучшил свою игру за последнее время», – рассказал Лопес.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин поразил своей игрой президента «Реала» Флорентино Переса и может продлить контракт с королевским клубом.

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Диего Лопес Родригес Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Cadena Ser
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