«Он более надежный вратарь». Экс-голкипер Реала отдал должное Лунину

Бывший вратарь «Реала» Диего Лопес высказался о вратарях мадридского клуба.

«На месте Анчелотти я бы выбрал одного стартового вратаря, а другому давал бы время в кубковых матчах. Кепа – реактивный вратарь, он мне нравится, но у него есть недостатки, он плохо играет в воздухе.

Лунин – более надежен в игре в воздухе и он также заслуживает места в старте, он значительно улучшил свою игру за последнее время», – рассказал Лопес.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин поразил своей игрой президента «Реала» Флорентино Переса и может продлить контракт с королевским клубом.