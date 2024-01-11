Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?

Мадридский «Реал» планирует оставить в своем составе 24-летнего украинского голкипера Андрея Лунина.

По информации испанского издания Elnacional, президент «Реала» Флорентино Перес принял решение не оставлять в команде арендованного голкипера Кепу Аррисабалагу, испанец вернется летом в «Челси».

Руководство «сливочных» считает, что Андрей Лунин выиграл дуэль у Кепы за место первого номера команды и в восторге от этого. Сообщается, что в «Реале» хотят оставить украинца и в ближайшие недели предложат ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что в «Реале» сейчас склоняются к выбору Лунина основным вратарем.