Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Мадридский клуб сделает предложение украинцу в ближайшие недели
Мадридский «Реал» планирует оставить в своем составе 24-летнего украинского голкипера Андрея Лунина.
По информации испанского издания Elnacional, президент «Реала» Флорентино Перес принял решение не оставлять в команде арендованного голкипера Кепу Аррисабалагу, испанец вернется летом в «Челси».
Руководство «сливочных» считает, что Андрей Лунин выиграл дуэль у Кепы за место первого номера команды и в восторге от этого. Сообщается, что в «Реале» хотят оставить украинца и в ближайшие недели предложат ему новый контракт.
Ранее сообщалось, что в «Реале» сейчас склоняются к выбору Лунина основным вратарем.
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