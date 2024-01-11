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  4. Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Испания
11 января 2024, 13:55 |
611
3

Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?

Мадридский клуб сделает предложение украинцу в ближайшие недели

11 января 2024, 13:55 |
611
3
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» планирует оставить в своем составе 24-летнего украинского голкипера Андрея Лунина.

По информации испанского издания Elnacional, президент «Реала» Флорентино Перес принял решение не оставлять в команде арендованного голкипера Кепу Аррисабалагу, испанец вернется летом в «Челси».

Руководство «сливочных» считает, что Андрей Лунин выиграл дуэль у Кепы за место первого номера команды и в восторге от этого. Сообщается, что в «Реале» хотят оставить украинца и в ближайшие недели предложат ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что в «Реале» сейчас склоняются к выбору Лунина основным вратарем.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Флорентино Перес
Источник El Nacional
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
Після кожного матчу починається мильна опера... А потім одужає Куртуа - і про обох забудуть...
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+2
serhiy
Можливо і залишиться. Недавно дитина народилася,може не захочуть сімєю переїжджати. Хоча то їх вибір -хто як хоче так і ... . 
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0
potemkin78
будет смешно если Лунин провалит матч с Барсой
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-2
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