ФОТО. В Мюнхене похоронили Франца Беккенбауэра

Легендарного футболиста и тренера Франца Беккенбауэра, который умер 8 января в возрасте 78 лет, похоронили в Мюнхене.

По этому поводу родные устроили небольшую частную церемонию на кладбище Перлахер Форест , которое расположено в двух километрах от дома его детства в пригороде Мюнхена.

На фотографиях видно, как гроб Беккенбауэра, покрытый цветами, проносят по заснеженному кладбищу.

Он был похоронен на участке рядом со своим сыном Стефаном, который умер от опухоли головного мозга в возрасте 46 лет в 2015 году. Также на этом кладбище покоятся родители Беккенбауэра.