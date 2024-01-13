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  4. ФОТО. В Мюнхене похоронили Франца Беккенбауэра
Германия
13 января 2024, 08:56 | Обновлено 13 января 2024, 09:43
796
0

ФОТО. В Мюнхене похоронили Франца Беккенбауэра

Легендарный футболист и тренер умер в 78 лет

13 января 2024, 08:56 | Обновлено 13 января 2024, 09:43
796
0
ФОТО. В Мюнхене похоронили Франца Беккенбауэра
Bild. Фото на могиле Франца Беккенбауэра

Легендарного футболиста и тренера Франца Беккенбауэра, который умер 8 января в возрасте 78 лет, похоронили в Мюнхене.

По этому поводу родные устроили небольшую частную церемонию на кладбище Перлахер Форест , которое расположено в двух километрах от дома его детства в пригороде Мюнхена.

На фотографиях видно, как гроб Беккенбауэра, покрытый цветами, проносят по заснеженному кладбищу.

Он был похоронен на участке рядом со своим сыном Стефаном, который умер от опухоли головного мозга в возрасте 46 лет в 2015 году. Также на этом кладбище покоятся родители Беккенбауэра.

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Франц Беккенбауэр смерть Бавария сборная Германии по футболу
Источник Bild
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