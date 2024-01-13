ФОТО. В Мюнхене похоронили Франца Беккенбауэра
Легендарный футболист и тренер умер в 78 лет
Легендарного футболиста и тренера Франца Беккенбауэра, который умер 8 января в возрасте 78 лет, похоронили в Мюнхене.
По этому поводу родные устроили небольшую частную церемонию на кладбище Перлахер Форест , которое расположено в двух километрах от дома его детства в пригороде Мюнхена.
На фотографиях видно, как гроб Беккенбауэра, покрытый цветами, проносят по заснеженному кладбищу.
Он был похоронен на участке рядом со своим сыном Стефаном, который умер от опухоли головного мозга в возрасте 46 лет в 2015 году. Также на этом кладбище покоятся родители Беккенбауэра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14 января королевский клуб сыграет против «Барселоны» в финале турнира
Алексей Кащук может зимой сменить команду