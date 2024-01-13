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Испания
13 января 2024, 08:32 | Обновлено 13 января 2024, 08:41
227
0

В Барселоне оценили работу Хави

У специалиста положительные отзывы

13 января 2024, 08:32 | Обновлено 13 января 2024, 08:41
227
0
В Барселоне оценили работу Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте оценил работу Хави на посту главного тренера каталонцев.

«Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба. Довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем, как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением. Мы очень довольны Хави», — приводит слова Юсте Marca.

Отметим, что «Барселона» с 41 очком после 19 туров чемпионата Испании занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также под руководством испанского специалиста «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

14 января каталонцы сыграют с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

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Источник Marca
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