В Барселоне оценили работу Хави

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте оценил работу Хави на посту главного тренера каталонцев.

«Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба. Довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем, как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением. Мы очень довольны Хави», — приводит слова Юсте Marca.

Отметим, что «Барселона» с 41 очком после 19 туров чемпионата Испании занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также под руководством испанского специалиста «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

14 января каталонцы сыграют с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.