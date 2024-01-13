ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
Артему вчера исполнилось 39 лет
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский вчера, 12 января, отпраздновал свой 39-й день рождения.
Поздравила Милевского жена экс-капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина, подарившая Артему бутылку безалкогольного шампанского и игрушечное Феррари.
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
ВИДЕО. Жена экс-капитана Динамо подарила Милевскому шампанское и Феррари
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