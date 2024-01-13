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  4. ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 09:09 | Обновлено 13 января 2024, 10:39
5268
3

ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс

Артему вчера исполнилось 39 лет

13 января 2024, 09:09 | Обновлено 13 января 2024, 10:39
5268
3
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский вчера, 12 января, отпраздновал свой 39-й день рождения.

Поздравила Милевского жена экс-капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина, подарившая Артему бутылку безалкогольного шампанского и игрушечное Феррари.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ВИДЕО. Жена экс-капитана Динамо подарила Милевскому шампанское и Феррари

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Артем Милевский Ирина Морозюк Николай Морозюк подарок день рождения
Источник FanDay
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Ярослав Ігорович
"А КАКАЯ РАЗНІЦА?" моральні виродки
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+1
Volodymyr Shevchenko
Хтось учора теж щось відсвяткував, раз учора 13 січня було))
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+1
Віктор Коробка
На таку бомбезну новину спорт уа навіть відео виклав, а не ссилочку!
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0
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