ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский вчера, 12 января, отпраздновал свой 39-й день рождения.

Поздравила Милевского жена экс-капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина, подарившая Артему бутылку безалкогольного шампанского и игрушечное Феррари.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ВИДЕО. Жена экс-капитана Динамо подарила Милевскому шампанское и Феррари