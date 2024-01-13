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Чемпионат Турции
Адана Демирспор
10.01.2024 19:00 – FT 2 : 2
Истанбулспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
13 января 2024, 06:25 | Обновлено 13 января 2024, 06:36
645
0

ВИДЕО. Как игрок Истанбулспора спас соперника от серьезной травмы

Эпизод из разряда фейр-плей произошел в матче чемпионата Турции

13 января 2024, 06:25 | Обновлено 13 января 2024, 06:36
645
0
ВИДЕО. Как игрок Истанбулспора спас соперника от серьезной травмы
YouTube

Эпизод фейр-плей произошел в матче чемпионата Турции. Игрок «Истанбулспора» спас соперника от серьезной травмы.

Флориан Лошай ловко поймал на лету Эдуара Мишу из «Аданы Демирспор» (2:2).

Соперник неудачно прыгнул и был в шаге от ужасного падения на затылок.

ВИДЕО. Игрок Истанбулспора спас соперника от серьезной травмы

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Демеако Дуэни (Истанбулспор).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Модестас Воробьёвас (Истанбулспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Гравильон (Адана Демирспор).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Бараси (Адана Демирспор).
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Истанбулспор чемпионат Турции по футболу Адана Демирспор фейр-плей видео
Источник Sport.ua
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