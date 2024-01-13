10.01.2024 19:00 – FT 2 : 2
Турция13 января 2024, 06:25 | Обновлено 13 января 2024, 06:36
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ВИДЕО. Как игрок Истанбулспора спас соперника от серьезной травмы
Эпизод из разряда фейр-плей произошел в матче чемпионата Турции
13 января 2024, 06:25 | Обновлено 13 января 2024, 06:36
645
0
Эпизод фейр-плей произошел в матче чемпионата Турции. Игрок «Истанбулспора» спас соперника от серьезной травмы.
Флориан Лошай ловко поймал на лету Эдуара Мишу из «Аданы Демирспор» (2:2).
Соперник неудачно прыгнул и был в шаге от ужасного падения на затылок.
ВИДЕО. Игрок Истанбулспора спас соперника от серьезной травмы
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Демеако Дуэни (Истанбулспор).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Модестас Воробьёвас (Истанбулспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Гравильон (Адана Демирспор).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Бараси (Адана Демирспор).
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