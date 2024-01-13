ВИДЕО. Как игрок Истанбулспора спас соперника от серьезной травмы

Эпизод фейр-плей произошел в матче чемпионата Турции. Игрок «Истанбулспора» спас соперника от серьезной травмы.

Флориан Лошай ловко поймал на лету Эдуара Мишу из «Аданы Демирспор» (2:2).

Соперник неудачно прыгнул и был в шаге от ужасного падения на затылок.

ВИДЕО. Игрок Истанбулспора спас соперника от серьезной травмы