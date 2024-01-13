Традиционный турнир Winter Cup в 2024 году проводиться не будет

Традиционный турнир Winter Cup (Зимний Кубок) в 2024 году проводиться не будет.

Турнир дважды был организован каналом Футбол 2.0 по инициативе президента «Полесья» Геннадия Буткевича.

В турнире-2024 могли принять участие от 6 до 8 команд, но на планах организаторов отразились политические события.

Из-за конфликта Израиля и Палестины некоторые клубы («Полесье» и «Кривбасс») изменили место проведения сборов на Испанию вместо Турции.

Организатор турнира Александр Денисов, директор «Полесья» по маркетингу, рассказал, что в этом сезоне Winter Cup проводиться не будет:

«То, что произошло на востоке осенью, наложило свой отпечаток на всю ситуацию. Долго взвешивали, стоит ли сейчас ехать в Турцию.

Во-первых, непонятная ситуация между Израилем и Палестиной, как это отразится и что будет происходить в Турции. Большое количество российских клубов в Турции, постоянный дискомфорт, не пересечение и так далее. Многие другие причины.

Из-за всей этой ситуации, понимая, что срок подготовки будет очень ограничен, в целом было принято решение ехать в Испанию. Вы спросите, можно ли турнир сделать в Испании. Здесь сложно, потому что чем было хорошо в Турции: все расположено близко друг к другу.

Сейчас часть украинских клубов тоже уезжает в Испанию. Но кто-то будет в Аликанте, кто-то будет в Марбелье, кто-то в Мурсии, как «Полесье». И собрать всех в одном месте будет невозможно.

К сожалению, констатирую, что в этом сезоне мы точно делаем паузу, но надеюсь, что в будущем году вернемся к этой идее».