Традиционный турнир Winter Cup в 2024 году проводиться не будет
«Полесье» изменило место проведения сборов на Испанию вместо Турции
Традиционный турнир Winter Cup (Зимний Кубок) в 2024 году проводиться не будет.
Турнир дважды был организован каналом Футбол 2.0 по инициативе президента «Полесья» Геннадия Буткевича.
В турнире-2024 могли принять участие от 6 до 8 команд, но на планах организаторов отразились политические события.
Из-за конфликта Израиля и Палестины некоторые клубы («Полесье» и «Кривбасс») изменили место проведения сборов на Испанию вместо Турции.
Организатор турнира Александр Денисов, директор «Полесья» по маркетингу, рассказал, что в этом сезоне Winter Cup проводиться не будет:
«То, что произошло на востоке осенью, наложило свой отпечаток на всю ситуацию. Долго взвешивали, стоит ли сейчас ехать в Турцию.
Во-первых, непонятная ситуация между Израилем и Палестиной, как это отразится и что будет происходить в Турции. Большое количество российских клубов в Турции, постоянный дискомфорт, не пересечение и так далее. Многие другие причины.
Из-за всей этой ситуации, понимая, что срок подготовки будет очень ограничен, в целом было принято решение ехать в Испанию. Вы спросите, можно ли турнир сделать в Испании. Здесь сложно, потому что чем было хорошо в Турции: все расположено близко друг к другу.
Сейчас часть украинских клубов тоже уезжает в Испанию. Но кто-то будет в Аликанте, кто-то будет в Марбелье, кто-то в Мурсии, как «Полесье». И собрать всех в одном месте будет невозможно.
К сожалению, констатирую, что в этом сезоне мы точно делаем паузу, но надеюсь, что в будущем году вернемся к этой идее».
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