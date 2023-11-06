В Winter Cup 2024, скорее всего, сыграют только украинские клубы
В прошлогоднем турнире Winter Cup 2023 победителем стала «Ворскла»
В зимнее межсезонье в Турции предстоит Winter Cup 2024, организатором которого выступает Футбол 2.0.
На недавней встрече владельцев клубов УПЛ было проанонсировано это соревнование.
Согласовано, что в Зимнем кубке будут играть, скорее всего, только клубы Украинской Премьер-лиги.
В прошлогоднем турнире Winter Cup 2023 победителем стала полтавская «Ворскла», которая в решающем матче обыграла житомирское «Полесье» (2:2, пен. 5:4).
Тогда среди участников была эстонская «Левадия» из Таллинна, однако в этот раз иностранных клубов на турнире не будет.
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